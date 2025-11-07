Орбан летит в США. Чего венгерский премьер хочет от встречи с Трампом

Орбан снова за свое: венгерский премьер едет в Белый дом, чтобы протолкнуть саммит Трампа и Путина

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан снова пытается играть роль "миротворца", продвигая идею встречи Дональда Трампа и Владимира Путина якобы для мирного урегулирования войны в Украине. Однако настоящая цель визита в Вашингтон 7 ноября — добиться политических бонусов перед выборами в Венгрии и ослабить американские санкции против российской нефти. Орбан хочет, чтобы Венгрию внесли в страны, которые были исключены из санкционного списка.

Мирные инициативы Орбана

Как пишет The Guardian, Орбан все еще хочет провести саммит в Будапеште и параллельно во время визита в пятницу попытается достичь своих целей. По дороге в Вашингтон, Орбан сделал громкое заявление, что встреча в Будапеште может состояться чуть ли не в ближайшие дни.

В переговорах между США и Россией остается несколько нерешенных вопросов. Если они будут решены, Будапештский мирный саммит может состояться в течение нескольких дней, и оттуда, в зависимости от договоренности сторон, может быть договорено о прекращении огня и установлении мира Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Зачем Орбан едет в США на самом деле

Эксперты отмечают, что настоящий приоритет Орбана не мирные инициативы, а внутренняя политика. Перед парламентскими выборами он стремится пригласить и привезти Трампа в Венгрию, чтобы усилить собственный образ глобального государственника и мобилизовать консервативный электорат. Политические аналитики подчеркивают: такой визит стал бы для Орбана колоссальной поддержкой, особенно учитывая появление сильного оппозиционного лидера.

Венгрия хочет избавиться от санкций

Орбан и его окружение даже не скрывают намерений: Венгрия хочет получить освобождение от американских санкций, чтобы и дальше стабильно покупать российскую нефть и газ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в комментариях The Guardian прямо назвал полный энергетический разрыв с Россией "мечтой".

В то же время, США ожидали от европейских стран разрыва с российской энергетикой. По мнению европейских дипломатов, Венгрия и Словакия никогда не собирались обрывать эти связи, а значит, Белому дому придется решать этот конфликт интересов.

Бессмертная идея саммита в Будапеште

Предыдущая попытка организовать встречу Трампа и Путина в Будапеште провалилась после жесткой позиции российского МИДа в переговорах с США. В то же время, по оценкам западных наблюдателей, Орбан продолжит давить на эту тему — он пытается "заработать очки" перед выборами и стремится быть "посредником". Отметим, что украинская сторона проведения саммита именно в Венгрии не одобряла, президент Владимир Зеленский отмечал, что есть лучшие площадки для переговоров.

Отношения Украины и Венгрии

Официальная Венгрия и в частности премьер-министр Орбан известны своей поддержкой России. Именно эта страна системно блокирует или задерживает европейские решения по поддержке Украины, а Орбан считается откровенным союзником Кремля внутри ЕС.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Виктор Орбан неоднократно выступал с антиукраинскими заявлениями, в частности, ему не нравится то, что Европа помогает Украине финансово. Однако причина напряжения есть и в том, что у этой страны-соседки Украины есть свои интересы в Закарпатье. В сентябре дроны разведчики из Венгрии зашли в воздушное пространство Украины, вероятно, с целью разведки промышленного потенциала.