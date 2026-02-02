Рус

Кісточка вилітає сама: простий трюк, як швидко очистити авокадо за кілька секунд (відео)

Марія Швець
Стигле авокадо
Стигле авокадо. Фото instagram.com

Авокадо давно став одним із найпопулярніших фруктів у раціоні тих, хто стежить за здоров’ям.

Він містить корисні жири, клітковину, калій, а також вітаміни групи B, C, E і K, тому добре насичує та підтримує роботу серця й травлення. Втім, у багатьох виникає одна і та ж проблема — як швидко і безпечно дістати велику кісточку. Американський тіктокер Сідні Раз показав простий трюк, який дозволяє зробити це буквально за кілька секунд і без ножа. Про це йдеться на TikTok-сторінці "sidneyraz".

Як без зусиль видалити кісточку з авокадо

Суть методу дуже проста: потрібно розрізати авокадо навпіл, а потім пальцями злегка натиснути на шкірку з тильного боку тієї половини, де залишилась кісточка.

На відео видно, як після легкого натискання кісточка буквально "вистрілює" назовні і легко випадає. Жодних ударів ножем, ризику порізатися чи зіпсувати м’якоть — усе максимально швидко й безпечно.

Сідні зізнається, що раніше завжди використовував класичний спосіб з ножем, але тепер повністю перейшов на цей метод. За його словами, це не лише зручніше, а й значно безпечніше, особливо якщо готувати часто.

Такий трюк особливо добре працює зі стиглими, але не перезрілими авокадо — м’якоть має бути пружною, а не надто м’якою. Якщо фрукт ще твердий, кісточка може триматися міцніше і не випасти з першого разу.

