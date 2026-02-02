Косточка вылетает сама: простой трюк, как быстро очистить авокадо за несколько секунд (видео)

Авокадо давно стал одним из самых популярных фруктов в рационе следящих за здоровьем.

Он содержит полезные жиры, клетчатку, калий, а также витамины группы B, C, E и K, поэтому хорошо насыщает и поддерживает работу сердца и пищеварения. Впрочем, у многих возникает одна и та же проблема – как быстро и безопасно достать большую косточку. Американский тиктокер Сидни Раз показал простой трюк, позволяющий сделать это буквально за несколько секунд и без ножа. Об этом говорится на TikTok-странице "sidnyyraz".

Как без труда удалить косточку из авокадо

Суть метода очень проста: нужно разрезать пополам авокадо, а затем пальцами слегка нажать на кожуру с тыльной стороны той половины, где осталась косточка.

На видео видно, как после легкого нажатия косточка буквально выстреливает наружу и легко выпадает. Никаких ударов ножом, риска порезаться или испортить мякоть – все максимально быстро и безопасно.

Сидни признается, что раньше всегда использовал классический способ с ножом, но теперь полностью перешел на этот метод. По его словам, это не только удобнее, но и гораздо безопаснее, особенно если готовить часто.

Такой трюк особенно хорошо работает со спелыми, но не перезрелыми авокадо — мякоть должна быть упругой, а не слишком мягкой. Если фрукт еще жесткий, косточка может держаться крепче и не выпасть с первого раза.