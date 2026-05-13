Молочні продукти в "АТБ" стали дешевші: список з 14 товарів зі знижками до 40%
Серед продуктів буде маскарпоне, ряжанка і сирки
В мережі "АТБ" цього тижня подешевшали товари в молочному відділі. Знижки отримали сири, масло, кефір та інші молочні продукти.
Частина з продуктів стала дешевшою більш ніж на третину. Детальніше про акції написав "Телеграф".
Сири:
- Маскарпоне De Lucia 250 г — 91,71 грн замість 157,40 грн (-41%)
- Плавлений сир Molendam CREAMY 70 г — 17,30 грн замість 26,90 грн (-35%)
- Сир De Luxe з травами 175 г — 59,31 грн замість 91,90 грн (-35%)
- Сир Комо 135 г (різні види) — 57,50–59,50 грн замість 84,90–87,90 грн (-32%)
- Сир Ryki (Едам, Маасдам 135 г) — 60,90 грн замість 88,90 грн (-31%)
- Сир Золотий резерв (Сулугуні, Моцарела, Чеддер) — 59,76 грн замість 88,90 грн (-32%)
- Сир Hochland Almette 150 г — 57,87 грн замість 85,80 грн (-32%)
Також подешевшали:
- Масло Ферма 400 г — 185,76 грн замість 266,40 грн (-30%)
- Вершки Premialle 33% 0,5 кг — 135,54 грн замість 194,30 грн (-30%)
- Кефір Ферма 0,84 кг — 44,90 грн замість 67,90 грн (-33%)
- Ряжанка Яготинська з курагою 0,75 кг — 46,62 грн замість 66,80 грн (-30%)
- Сиркові батончики Злагода — 41,90 грн замість 66,30 грн (-36%)
- Сирки глазуровані Злагода — 10,90 грн замість 16,90 грн (-35%)
- Молочний коктейль Яготинський the Smurfs 185 г — 16,02 грн замість 24,60 грн (-34%)
Знижки триватимуть до кінця цього тижня — 17 травня 2026.
