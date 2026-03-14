В Украине есть свой замок из "Властелина колец": где он находится (фото)
Первое упоминание о крепости появилось около 700 лет назад
Замок в Язловце Тернопольской области является настоящим сокровищем для ценителей эпохи Средневековья. Его начали строить еще в XIII веке и часть древних сооружений сохранилась даже до наших дней.
С пробуждением природы весной замок выглядит как декорации к фильму "Властелин колец" и обладает особымй колоритом. Пользователь Threads Кирилл Бабченко показал фото этого места.
"Нет, это не кадры из фильма Властелин колец, это Язловецкий замок, Тернопольская область!", — подписал автор свои снимки.
Где находится замок
Твердыня построена на западе Украины. В селе Язловец Бучачского района Тернопольской области.
История крепости
Впервые Язловецкий замок упоминается в документах в 1436 году как резиденция феодалов Бучацких герба Абданк, которые начали строить свое родовое подворье на месте укрепленного древнерусского городища. За многие столетия архитектура крепости вобрала в себя множество стилей и особенностей.
Язловецкий замок состоял из двух частей: главного замка на самом высоком и узком месте холма и нижнего замка, включавшего также дворец, построенный в XVII веке.
В XVI веке Язловецкий замок считался одним из самых лучших в Украине. Со временем, в 1747 году нижний замок был перестроен во дворец.
Во второй половине XVIII века Язловец постепенно теряет статус торгового городка. В 1863 году Христофор Блажовский передал дворец монастырю Конгрегации Сестер Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. При монастыре открыта школа для девочек и бесплатная школа для местных детей.
Монастырь просуществовал до 1947 года и был закрыт советской властью. В бывшем монастыре разместили сначала зоотехникум, а затем областной пульмонологический санаторий.
Свою деятельность монастырь возобновил в 1990 году. В настоящее время в помещениях дворца расположены Тернопольская областная фтизиопульмонологическая больница реабилитации и женский монастырь Конгрегации Сестер Непорочного зачатия Пречистой Девы Марии. На втором этаже дворца находится домовой костел и музей Блаженной Марцелины Даровской.
