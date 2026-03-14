В Украине есть свой замок из "Властелина колец": где он находится (фото)

Первое упоминание о крепости появилось около 700 лет назад

Замок в Язловце Тернопольской области является настоящим сокровищем для ценителей эпохи Средневековья. Его начали строить еще в XIII веке и часть древних сооружений сохранилась даже до наших дней.

С пробуждением природы весной замок выглядит как декорации к фильму "Властелин колец" и обладает особымй колоритом. Пользователь Threads Кирилл Бабченко показал фото этого места.

"Нет, это не кадры из фильма Властелин колец, это Язловецкий замок, Тернопольская область!", — подписал автор свои снимки.

Руины замка в Язловце

Башня замка в Язловце

Пейзаж из замка в Язловце

Остатки одной из стен Язловецкого замка

Где находится замок

Твердыня построена на западе Украины. В селе Язловец Бучачского района Тернопольской области.

История крепости

Впервые Язловецкий замок упоминается в документах в 1436 году как резиденция феодалов Бучацких герба Абданк, которые начали строить свое родовое подворье на месте укрепленного древнерусского городища. За многие столетия архитектура крепости вобрала в себя множество стилей и особенностей.

Язловецкий замок состоял из двух частей: главного замка на самом высоком и узком месте холма и нижнего замка, включавшего также дворец, построенный в XVII веке.

План Язловецкого замка. Фото Википедия

В XVI веке Язловецкий замок считался одним из самых лучших в Украине. Со временем, в 1747 году нижний замок был перестроен во дворец.

Язловецкий дворец. Фото Википедия

Во второй половине XVIII века Язловец постепенно теряет статус торгового городка. В 1863 году Христофор Блажовский передал дворец монастырю Конгрегации Сестер Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. При монастыре открыта школа для девочек и бесплатная школа для местных детей.

Монастырь просуществовал до 1947 года и был закрыт советской властью. В бывшем монастыре разместили сначала зоотехникум, а затем областной пульмонологический санаторий.

Язловецкий дворец. Фото Википедия

Свою деятельность монастырь возобновил в 1990 году. В настоящее время в помещениях дворца расположены Тернопольская областная фтизиопульмонологическая больница реабилитации и женский монастырь Конгрегации Сестер Непорочного зачатия Пречистой Девы Марии. На втором этаже дворца находится домовой костел и музей Блаженной Марцелины Даровской.

Вход в Язловецкий дворец со стороны сада. Фото Википедия

