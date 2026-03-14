В Україні є свій замок з "Володаря перснів": де він знаходиться (фото)

Перша згадка про фортецю з'явилась близько 700 років тому

Замок у Язловці на Тернопільщині є справжнім скарбом для поціновувачів епохи Середньовіччя. Його почали будувати ще у в XIII столітті й частина з древніх споруд збереглася навіть до наших днів.

З пробудженням природи навесні замок виглядає як декорації до фільму "Володар перснів" і має особливий колорит. Користувач Threads Кирило Бабченко показав фото цього місця.

"Ні це не кадри з фільму Володар перснів, це Язловецький замок, Тернопільська область!", — підписав автор свої знімки.

Руїни замку в Язловці

Башта замку в Язловці

Башта замку в Язловці

Краєвид із замку в Язловці

Залишки однієї зі стін Язловецького замку

Де знаходиться замок

Твердиня побудована на заході України. В селі Язловець Бучацького району Тернопільської області.

Історія фортеці

Вперше Язловецький замок згадується в документах у 1436 році, як резиденція феодалів Бучацьких гербу Абданк, які почали будувати своє родове обійстя на місці укріпленого давньоруського городища. За багато століть архітектура фортеці увібрала в себе безліч стилів і відмінностей.

Язловецький замок складався з двох частин: головного замку на найвищому та найвужчому місці пагорба і нижнього замку, який включав також палац, побудований у XVII столітті.

План Язловецького замку. Фото Вікіпедія

У XVI столітті Язловецький замок вважався одним з найкращих в Україні. З плином часу, у 1747 році нижній замок був перебудований на палац.

Язловецький палац. Фото Вікіпедія

У другій половині XVIII століття Язловець поступово втрачає статус торгівельного містечка. В 1863 році Христофор Блажовський передав палац монастирю Згромадження Сестер Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. При монастирі відкрито школу для дівчат і безплатну школу для місцевих дітей.

Монастир проіснував до 1947 року і закритий радянською владою. У колишньому монастирі розмістили спочатку зоотехнікум, а потім — обласний пульмонологічний санаторій.

Свою діяльність монастир відновив у 1990 році. Нині в приміщеннях палацу розташовані Тернопільська обласна фтизіопульмонологічна лікарня реабілітації та жіночий монастир Згромадження Сестер Непорочного зачаття Пречистої Діви Марії. На другому поверсі палацу розміщується домовий костел і музей Блаженної Марцеліни Даровської.

Вхід до Язловецького палацу з боку саду. Фото Вікіпедія

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні є "Цукровий замок". Перший власник програв його в карти.