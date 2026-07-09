Диверсия? С "Динамо" произошли неприятности в Польше (видео)

Бело-синие не проиграли, однако ничья в данном случае — плохой результат

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В четверг, 9 июля, киевское "Динамо" провело первый официальный матч в новом сезоне. Бело-синие в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА принимали "Университатю" Клуж (Румыния).

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Киевляне принимали "Университатю" в Польше

Ответная игра состоится 16 июля

Встреча, проходившая в Люблине (Польша) на одноименной арене, завершилась со счетом 0:0. Об этом сообщает "Телеграф".

"Динамо" с первых минут завладело мячом. Киевляне имели тотальное преимущество в первом тайме, однако забить так и не сумели. Примечательно, что Бело-синие часто били из-за пределов штрафной, однако переиграть кипера гостей так и не сумели.

Во втором тайме "динамовцы" также смотрелись лучше, но при этом румынский клуб также создал несколько моментов у ворот "Динамо". Бело-синие были ближе к голу, но в итоге встреча завершилась без забитых мячей.

"Динамо" – "Университатя" – 0:0

Предупреждение: Драмме (71)

"Динамо": Нещерет, Дубинчак, Михавко, Биловар, Кендзера, Бражко, Пихаленок (Буяльский, 61), Шапаренко, Редушко, Пономаренко, Волошин (Огундана, 91).

"Университатя": Михаил, Кипчу, Коубиш, Кристя, Станоев, Драмме (Педру Пинту, 84), Кодря, Менди (Адамс, 65), Бик, Штефанеску, Макалу (Алиев, 74).

Добавим, что под занавес поединка на стадионе появились проблемы со светом. Комментатор матча пошутил, что произошла "диверсия". За 6 минут электрики арены решили проблему.

На арене "Люблин" пропал свет

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Университатя":

Ответная игра состоится 16 июля в Клуже (Румыния). Победитель 2-матчевой дуэли выйдет во второй раунд отбора Лиги Европы, где сыграет против греческого ПАОКа. На проигравшего ждет норвежский "Бранн" в квалификации Лиги конференций.

Напомним, "Динамо" квалифицировалось в 1-й отборочный раунд Лиги Европы, победив в финале Кубка Украины-2026. В финале турнира киевляне одолели "Чернигов" (3:1).