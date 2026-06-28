Уимблдон-2026: расписание, трансляции и результаты украинок (видео)

Украинские теннисистки выступят на главном травяном мейджоре сезона

В понедельник, 29 июня, стартует 139-й розыгрыш Турнира Большого Шлема "Уимблдон-2026". На соревнованиях выступят 7 украинских теннисисток-одиночниц, наши мужчины не смогли пройти отбор.

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7 украинок выступят в одиночном разряде

Свитолина дважды доходила до полуфинала "Уимблдона" в 2019 и 2023 годах

"Телеграф" предлагает вашему вниманию календарь, расписание, прямые трансляции, результаты и видеообзоры матчей украинок на "Уимблдоне-2026". Украину в одиночном разряде представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур. В Украине следить з играми главного травяного турнира года можно на платформах и телеканалах "Суспільне Спорт" и Setanta Sports.

Расписание, трансляции, результаты и видеообзоры матчей украинок на "Уимблдоне-2026" (обновляется)

Понедельник, 29 июня (1-й запуск начнется в 13:00 по киевскому времени)

Александра Олейникова — Маккартни Кесслер (США) — Court 5, 3 запуск (начало не ранее 17:00)

Даяна Ястремская — Аои Ито (Япония) — Court 5, 4 запуск (не ранее 18:30)

Вторник, 30 июня (1-й запуск начнется в 13:00 по киевскому времени)

Ангелина Калинина — Камилла Рахимова (Узбекистан) — Court 6, 1 запуск

Элина Свитолина — Дарья Снигур — Court 2, 3 запуск (не ранее 16:30)

Юлия Стародубцева — Анна Блинкова (нейтральная) — Court 5, 3 запуск (не ранее 16:30)

Марта Костюк — Надя Подороска (Аргентина) — Court 3, 4 запуск (не ранее 18:30)

Отметим, 2026 год стал самым успешным годом для украинского женского тенниса по количеству финалов в Туре. В мае Костюк и Свитолина выиграли турниры уровня WTA 1000. Марта победила в Мадриде, а Элина триумфовала в Риме.