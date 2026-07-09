Пристыдила нардепов в Раде в 13 лет: как в детстве выглядела теннисистка Костюк (фото, видео)
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Спортсменка в юном возрасте выступила в украинском парламенте
Украинская теннисистка Марта Костюк блестяще выступает на Турнире Большого Шлема "Уимблдон-2026". Этого успеха могло и не быть, ведь теннис — очень дорогой вид спорта.
Что нужно знать
- Костюк сыграет в полуфинале "Уимблдона-2026"
- Марта занимается теннисом с детства
- Костюк в 13-летнем возрасте выступила в Раде
В 13-летнем возрасте Марта даже выступила в Верховной Раде, обратив внимание нардепов на огромные проблемы с финансированием спорта в Украине, сообщает "Телеграф". Костюк акцентировала внимание на том, что занятия теннисом и другими видами спорта в Украине должны быть доступными для всех талантливых детей, а не только для тех, чьи семьи могут себе это позволить.
Марта до 10 лет также занималась акробатикой и даже выполнила норматив на Мастера спорта, правда, его не засчитали из-за слишком юного возраста спортсменки.
Как выглядела Марта Костюк в детстве
Напомним, в 2026 году Марта добилась невероятного прогресса. Костюк выиграла титул WTA 250 в Руане, после чего сенсационно победила на престижном турнире Madrid Open. К началу лета беспроигрышная серия украинки на грунтовых кортах достигла 17 матчей подряд и завершилась в полуфинале "Ролан Гаррос-2026".