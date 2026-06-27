"Роскошное и волшебное": известный бренд выпустил платье в честь украинской теннисистки (фото, видео)

Наряд назвали именем спортсменки

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№13 WTA) получила уникальное платье от компании Wilson для выступлений на Турнире Большого Шлема "Уимблдон-2026". Традиционно для травяного мейджора оно выполнено в белом цвете.

Марта получила именное платье от Wilson

В сети в восторге от наряда

Костюк не впервые работает с известным спортивным брендом

Стоимость наряда "Marta dress" составляет 198 долларов (около 8,9 тысячи грн). Об этом сообщает Wilson.

Второй комплект формы, созданный специально для Марты Костюк, — платье Marta Dress от Wilson — сочетает в себе облегающий топ-борцовку и струящуюся плиссированную юбку, создавая элегантный образ для матча. Облегающий крой выполнен из дышащего кружевного трикотажа, а двухъярусная юбка с боковыми разрезами обеспечивает свободу движений. Встроенные компрессионные шорты обеспечивают надежную защиту под низ. Wilson

Marta dress/Фото Wilson

Marta dress/Фото Wilson

Marta dress/Фото Wilson

Marta dress/Фото Wilson

Marta dress/Фото Wilson

В сети восхитились красотой наряда и модели. Пользователи в восторге от дизайна "платья Марты".

Реакция пользователей на Marta dress, перевод ИИ

Отметим, это не первая коллаборацию Марты с Wilson. В 2023 году теннисистка вышла замуж в платье от этого бренда, а позднее оно стало основной для ее формы на Уимблдоне-2024.

Свадебное платье Марты Костюк стало основвой для формы на Уибмлдоне-2024/Фото: Wilson

Напомним, в 2026 году Марта добилась невероятного прогресса. Костюк выиграла титул WTA 250 в Руане, после чего сенсационно победила на престижном турнире Madrid Open. К началу лета беспроигрышная серия украинки на грунтовых кортах достигла 17 матчей подряд и завершилась в полуфинале "Ролан Гаррос-2026".