"Роскошное и волшебное": известный бренд выпустил платье в честь украинской теннисистки (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Наряд назвали именем спортсменки
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№13 WTA) получила уникальное платье от компании Wilson для выступлений на Турнире Большого Шлема "Уимблдон-2026". Традиционно для травяного мейджора оно выполнено в белом цвете.
- Марта получила именное платье от Wilson
- В сети в восторге от наряда
- Костюк не впервые работает с известным спортивным брендом
Стоимость наряда "Marta dress" составляет 198 долларов (около 8,9 тысячи грн). Об этом сообщает Wilson.
Второй комплект формы, созданный специально для Марты Костюк, — платье Marta Dress от Wilson — сочетает в себе облегающий топ-борцовку и струящуюся плиссированную юбку, создавая элегантный образ для матча. Облегающий крой выполнен из дышащего кружевного трикотажа, а двухъярусная юбка с боковыми разрезами обеспечивает свободу движений. Встроенные компрессионные шорты обеспечивают надежную защиту под низ.
В сети восхитились красотой наряда и модели. Пользователи в восторге от дизайна "платья Марты".
Отметим, это не первая коллаборацию Марты с Wilson. В 2023 году теннисистка вышла замуж в платье от этого бренда, а позднее оно стало основной для ее формы на Уимблдоне-2024.
Напомним, в 2026 году Марта добилась невероятного прогресса. Костюк выиграла титул WTA 250 в Руане, после чего сенсационно победила на престижном турнире Madrid Open. К началу лета беспроигрышная серия украинки на грунтовых кортах достигла 17 матчей подряд и завершилась в полуфинале "Ролан Гаррос-2026".