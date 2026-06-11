Юная звезда сборной Украины женился: невеста на 6 лет старше (фото)

"Динамовец" несколько лет встречался с любимой

В четверг, 11 июня, правый вингер "Динамо" и сборной Украины Назар Волошин узаконил свои отношения с инфлюенсером и блогером Елизаветой Кандыбой. Девушка на 6 лет старше за своего избранника.

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22-летний Волошин объявил о женитьбе на своей странице в Instagram, прикрепив к публикации поздравления от "Динамо". Об этом сообщает "Телеграф". Праздничное мероприятие состоится позднее.

Поздравляем Назара Волошина с женитьбой. 11 июня стало знаменательной датой для Назара Волошина: полузащитник киевского "Динамо" и его девушка Елизавета оформили брак, расписавшись в ЗАГСе. Свадебная церемония состоится со временем. ФК "Динамо" (Киев) поздравляет молодоженов, желаем им мира и согласия, долгого и счастливого совместного жизненного пути, усыпанного моментами радости, приятными сюрпризами и подарками Судьбы. ФК "Динамо" Киев

Назар Волошин и Лиза Кандыба/Фото: instagram.com/nazar.voloshyn91

Назар Волошин и Лиза Кандыба/Фото: instagram.com/nazar.voloshyn91

Лиза Кандыба/Фото: instagram.com/nazar.voloshyn91

В прошлом сезоне Волошин сыграл 43 матча на клубном уровне, отметившись 8 голами и 14 ассистами. Игрок успел дебютировать за сборную Украины, на его счету 6 поединков в составе национальной команды.

Ранее Кандыба назвала сумму, которой ей хватает для комфортной жизни в Киеве.

Отметим, "Динамо" провалило еврокубковую кампанию 2025/26, не сумев выйти в плей-офф Лиги конференций. В чемпионате Украины киевляне заняли 4-е место, а в Кубке Украины Бело-синие добыли легкую победу после того, как выбили "Шахтер" в 1/8 финала.