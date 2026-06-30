Звезда Netflix и икона стиля: что известно о тайном романе футболиста Мбаппе (фото)

Пара скрывает отношения, однако в современном мире сделать это тяжело

Нападающий "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе сейчас феерит на чемпионате мира по футболу-2026. За игрой француза наверняка пристально наблюдает известная испанская актриса Эстер Экспосито.

Что нужно знать

Известный футболист встречается со знаменитой актрисой

Экспосито — звезда сериала "Элита"

Мбаппе сейчас играет за сборную Франции на Мундиале

Дело в том, что испанка и француз, вероятно, находятся в романтических отношениях. Об этом сообщает "Телеграф".

Пару впервые заметили вместе еще в феврале 2026 года. Об этом сообщало AQABABE_. В начале марта звездные влюбленные засветились в баре одного из парижских отелей. Источник опубликовал несколько снимков с заблюренными лицами знаменитостей.

Килиан Мбаппе и Эстер Экспосито/Фото: x.com/AQABABE_

Килиан Мбаппе и Эстер Экспосито/Фото: x.com/AQABABE_

После этого звездную пару регулярно замечали на свиданиях, прогулках и совместном отдыхе, однако сами знаменитости предпочитают держать подробности личной жизни в тайне. К примеру, в апреле папарацци поймали Килиана, который приехал на машине за любимой.

Килиан Мбаппе и Эстер Экспосито/Фото: Getty Images

Справка: Эстер Экспосито — испанская актриса и модель. Обрела всемирную популярность благодаря роли Карлы Росон в хитовом сериале Netflix "Элита". Девушка с детства мечтала об актерской карьере, из-за чего отказалась от поступления в университет. До своего триумфа на Netflix она успела выиграть престижную театральную премию Madrid Theater Awards в категории "Лучшая женская роль" в 2013 и 2015 годах.

После выхода сериала "Элита" Эстер долгое время удерживала статус самой популярной испанки в Instagram. На данный момент за ее блогом следят свыше 24 млн человек. Красивая внешность и редкий желто-зеленый цвет глаз сделали ее востребованной моделью. Экспосито является глобальным амбассадором ювелирного дома Bulgari, также сотрудничает с другими брендами высокой моды.

Эстер Экспосито/Фото: instagram.com/ester_exposito

Эстер Экспосито/Фото: instagram.com/ester_exposito

Эстер Экспосито/Фото: instagram.com/ester_exposito

Эстер Экспосито/Фото: instagram.com/ester_exposito

Эстер Экспосито/Фото: instagram.com/ester_exposito

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.