Показал флаг Украины в оккупированном Крыму: хорватский футболист объяснил свой поступок (видео)

Хорват почти всю карьеру провел в Украине

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Хорватский футболист, главный тренер ФК "Харьков" Младен Бартулович объяснил, почему на камеру показал флаг Украины в оккупированном Крыму в 2014 году. Это произошло в матче 24-го тура чемпионата Украины 2013/14 "Таврия" (Симферополь) — "Карпаты" (Львов), в котором хорват отдал победный ассист.

Что нужно знать

"Карпаты" играли на выезде с "Таврией" в апреле 2014 года

Бартулович отдал ассист в этой игре

Младен показал украинские цвета на камеру

Соответствующий комментарий Младена доступен на YouTube-канале "Денис Бойко". 20 апреля 2014 года Младен после голевой передачи в прямом эфире показал свои щитки с изображением украинского флага.

Кому был адресован жест? Всем. Крым – это Украина. Младен Бартулович

Бартулович продемонстрировал флаг Украины в оккупированном Крыму

Примечательно, что на одном щитке Бартуловича изображен украинский флаг, а на втором — хорватский. Дело в том, что Младен тесно связан с Украиной, ведь почти всю свою карьеру он провел в нашем чемпионате. Он успел поиграть за "Днепр", "Кривбасс", "Арсенал" (Киев), "Карпаты", "Ворсклу", "Волынь" и "Ингулец". На посту тренера он работал с "Ингульцом", "Зарей" и "Металлистом 1925" (ныне ФК "Харьков"). К слову, хорват женат на украинке Наталье, дочери известного украинского футболиста и тренера Сергея Башкирова.

Напомним, "Металлист 1925" занял 5-е место в чемпионате Украины 2025/26. Победу в турнире отпраздновал донецкий "Шахтер".