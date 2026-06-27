Советский футболист назвал украинцев "русскими с отравленной душой"

Экс-футболист подыгрывает российской пропаганде

Бывший вратарь сборной СССР и московского "Спартака" Анзор Кавазашвили заявил, что украинцы и русские — это одна нация. По его мнению, в 90-х что-то произошло с украинскими детьми.

Кавазашвили попросили сравнить украинских и российских футболистов

Анзор рассказал мантру про "один народ"

Бывший вратарь поддерживает Путина и войну против Украины

Соответствующий комментарий Анзора приводит sport24.ru. 85-летний Кавазашвили повторил известную мантру Кремля о том, что русские и украинцы — один народ, правда, по его словам, украинцам после развала СССР "отравили душу".

Как бы я мог сравнить поколение российских и украинских футболистов? Если наших футболистов мало в Европе, то это говорит, что наш футбол на низком уровне по сравнению с европейским. Я бы даже не хотел сравнивать российское и украинское поколение футболистов. Это все одна нация — все те же русские. Люди-то одни и те же. У нас один менталитет, просто в Украине после 90-х годов отравили суть и душу детям. Анзор Кавазашвили

Справка: Анзор Кавазашвили — советский футболист, вратарь. Дважды был назван лучшим голкипером СССР (1965 и 1967), чемпион СССР (1965 и 1969), обладатель Кубка СССР (1968 и 1971). Тренерская карьера у него не задалась. Работал с костромским "Спартаком", юношеской сборной СССР, Чадом и Гвинеей.

После начала полномасштабного вторжения РФ Анзор призывал полностью захватить Украину. Также заявлял, что санкции только на пользу России и хотел, чтобы Российский футбольный союз покинул Европу.