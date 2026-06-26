В топ-сборной произошел бунт перед важнейшим матчем ЧМ-2026

Футболисты выступили против своего тренера

Большие проблемы сборной Уругвая на чемпионате мира по футболу стали достоянием общественности. Группа футболистов саботирует работу главного тренера команды Марселы Бьелсы.

Что нужно знать

Уругвай сыграет с Испанией за выход из группы

Ключевые игроки сборной Уругвая потребовали от тренера изменить тактику на матч

Наставник команды отказал игрокам

Об этом сообщает infobae. Конфликт возник перед игрой 3-го тура группового этапа против Испании.

Звезды сборной Уругвая Серхио Рочет, Мануэль Угарте, Родриго Бентанкур и Федерико Вальверде попросили Бьелсу о встрече. На ней ключевые игроки команды попросили тренера снизить нагрузки на тренировках, а также изменить тактику на игру против Испании. Игроки хотят играть против Фурии Роха в низком блоке и на контратаках. В то же время философия Бьелсы — высокий прессинг и владение мячом.

Эта беседа переросла в общее собрание сборной, на котором Бьелса устроил 48-минутный монолог о своей философии футбола. Что касается тактики, тренер был категоричен: Уругвай будет играть зеркально против Испании, что вызвало негодование у "бунтовщиков". Все завершилось тем, что часть футболистов покинули собрание до его окончания.

У сборной Уругвая шаткое положение. Команда набрала всего 2 очка – против Саудовской Аравии (1:1) и Кабо-Верде (2:2) и теперь рискует остаться без плей-офф ЧМ-2026. Матч Уругвай — Испания состоится в ночь на 27 июня (время киевское).

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026, а также сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.