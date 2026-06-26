В топ-сборной произошел бунт перед важнейшим матчем ЧМ-2026
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Футболисты выступили против своего тренера
Большие проблемы сборной Уругвая на чемпионате мира по футболу стали достоянием общественности. Группа футболистов саботирует работу главного тренера команды Марселы Бьелсы.
Что нужно знать
- Уругвай сыграет с Испанией за выход из группы
- Ключевые игроки сборной Уругвая потребовали от тренера изменить тактику на матч
- Наставник команды отказал игрокам
Об этом сообщает infobae. Конфликт возник перед игрой 3-го тура группового этапа против Испании.
Звезды сборной Уругвая Серхио Рочет, Мануэль Угарте, Родриго Бентанкур и Федерико Вальверде попросили Бьелсу о встрече. На ней ключевые игроки команды попросили тренера снизить нагрузки на тренировках, а также изменить тактику на игру против Испании. Игроки хотят играть против Фурии Роха в низком блоке и на контратаках. В то же время философия Бьелсы — высокий прессинг и владение мячом.
Эта беседа переросла в общее собрание сборной, на котором Бьелса устроил 48-минутный монолог о своей философии футбола. Что касается тактики, тренер был категоричен: Уругвай будет играть зеркально против Испании, что вызвало негодование у "бунтовщиков". Все завершилось тем, что часть футболистов покинули собрание до его окончания.
У сборной Уругвая шаткое положение. Команда набрала всего 2 очка – против Саудовской Аравии (1:1) и Кабо-Верде (2:2) и теперь рискует остаться без плей-офф ЧМ-2026. Матч Уругвай — Испания состоится в ночь на 27 июня (время киевское).
Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.
На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026, а также сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.