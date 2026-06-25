Россию впервые за время большой войны допустили к чемпионату мира по футболу

Речь идет о юношеском турнире для сборных

Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила Россию и Беларусь на чемпионат мира по футболу U-15 (для юношей до 15 лет). Турнир пройдет в Азербайджане в октябре 2026 года.

Что нужно знать

ФИФА начала процесс по возвращению РФ в международный футбол

Начнут с юношеских команд

Подобная попытка УЕФА провалилась

Об этом сообщает dpa. Таким образом, россияне впервые после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сыграют на международном футбольном турнире. Страны-агрессоры также приглашены на ЧМ-2027 WU-15 (для девочек до 15 лет).

Совет ФИФА одобрил проведение турнира для юношей и девушек в возрастной категории до 15 лет. Бюро совета приняло решение провести чемпионат мира и фестиваль ФИФА среди игроков до 15 лет в 2026 году в Азербайджане. В первом турнире среди юношей смогут принять участие команды всех ассоциаций-членов ФИФА. Второй турнир, запланированный на 2027 год, пройдет исключительно среди женских команд. Начиная с 2028 года ФИФА будет приглашать все ассоциации-члены к участию в двух отдельных соревнованиях – среди команд юношей и девушек до 15 лет соответственно. Ассоциация футбольных федераций Азербайджана

Напомним, после начала большой войны в Украине ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Первая попытка УЕФА вернуть Россию на международную арену провалилась из-за реакции некоторых европейских стран. Взрослая сборная России на данный момент довольствуется товарищескими матчами. Перед стартом ЧМ-2026 россияне проиграли Египту — участнику Мундиаля.