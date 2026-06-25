Цены на билеты ЧМ-2026 поражают: сколько стоит посмотреть топ-матчи

Мундиаль в США, Мексике и Канаде — самый дорогой в истории

На чемпионате мира по футболу дело уже практически дошло до стадии плей-оф. Игры на выбывание привлекают внимание не только болельщиков, но и перекупщиков билетов.

"Телеграф" рассказывает, сколько стоят билеты на матчи плей-офф ЧМ-2026 на вторичном рынке. Цены на 1/16 финала, первая стадия плей-офф, стартуют от 740 евро, правда, речь идет об игре Швейцарии.

На домашнюю игру США и Мексики тикеты стоят намного дороже — от 2613 евро и 2792 евро соответственно, а чтобы посмотреть на Месси и Ко в первой игре плей-офф придется раскошелиться на сумму от 2815 евро. При этом речь идет не о самых лучших местах.

Цены на билеты 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу на одной из платформ

Цены на билеты 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу на одной из платформ

Отметим, покупка билетов у перекупщиков несет определенные риски — можно нарваться на недобросовестного продавца. Многие платформы гарантируют возврат денег, если билет не пришел или оказался недействительным. Кроме того, деньги не переводятся продавцу до успешного завершения события, что уменьшает риск мошенничества. К слову, на вторичке уже продаются билеты на финал ЧМ-2026. их стоимость составляет от 10 800 евро.

Цены на билеты финала ЧМ-2026 по футболу на одной из платформ

Добавим, что билеты — это большая часть расходов болельщиков на ЧМ-2026, однако фанатам придется также заплатить втридорога за питание, проживание и транспорт, ведь цены в дни матчей на все это взлетают до небес.

К слову, непомерные цены на ЧМ-2026 красиво высмеяла канадская авиакомпания Air Transat. Бренд использовал высокие цены на билеты Мундиаля для своей рекламной кампании. Посмотреть игру Португалии — 3870 долларов. Увидеть Португалию (цена полета из Монреаля, Канада) — 800 долларов.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.