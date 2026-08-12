Молочный отдел "АТБ" удивил ценниками: таких цен на масло и сыры давно не было
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На акции на этот раз попали сыры, молоко и сливочное масло
Покупателям, которые планируют пополнить холодильник молоком, маслом, творогом или йогуртами, следует обратить внимание на актуальные предложения сети. В списке акционных товаров есть как привычные продукты, так и интересные варианты для завтраков и перекусов.
Подробнее об этом читайте в материале: В "АТБ" большая распродажа: шоколад, мороженое и колбасы идут за полцены
Одна из наиболее востребованных позиций — сливочное масло "Ферма" 72,6%. Пачка сейчас стоит 159,90 грн, так что это может быть удачный вариант для тех, кто привык иметь масло дома для бутербродов, каш или выпечки.
Есть скидки и на питьевые йогурты. "Злагода" со вкусами малина-клубника и манго-банан продаются примерно по 41-47 грн за бутылку. Такой продукт можно взять для быстрого завтрака или перекуса в течение дня.
Для детей у "АТБ" также есть несколько интересных предложений. Йогурты "Делісімо Фантазія" с хрустящими шариками или в шоколадной глазури, а также глазированные сырки "Ферма" весом 36 г можно приобрести всего за 12,24 грн.
Еще одна базовая позиция — молоко "Ферма" 2,5%. Его цена сейчас составляет 43,50 грн, поэтому продукт может заинтересовать ищущих недорогое молоко для ежедневного употребления.
Очень бюджетным выглядит предложение на сыр. "Своя лінія" в сливочном варианте, со вкусом грибов или фирменный, упаковкой 70 г, стоит всего 13,70 грн. Такой сыр можно использовать для бутербродов, тостов или скорых перекусов.
Есть среди акционных товаров и более необычная позиция – пастообразный сыр Mlekpol Norwegian taste с лососем и укропом. За него сейчас просят 56,07 грн. Это вариант для тех, кто хочет разнообразить обычные завтраки и бутерброды.
Не обошли скидки и сыры. Среди акционных позиций – Комо Чеддер и Ореховый, а также Звенигора Сметанковый и Звенигородский Экстра. Для любителей мягких сыров есть Hochland Almette, а также плавленый сыр Hochland Тост.
Отдельно следует обратить внимание на мягкий чеддеризированный сыр "Своя лінія". Варианты "Сулугуні" и "Моцарела" сейчас стоят по 49,90 грн.
Напомним, как ранее писал "Телеграф", не в мусор, а людям: какие товары в "АТБ" можно будет получить даром и когда.