Молочный отдел "АТБ" удивил ценниками: таких цен на масло и сыры давно не было

На акции на этот раз попали сыры, молоко и сливочное масло

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Покупателям, которые планируют пополнить холодильник молоком, маслом, творогом или йогуртами, следует обратить внимание на актуальные предложения сети. В списке акционных товаров есть как привычные продукты, так и интересные варианты для завтраков и перекусов.

Подробнее об этом читайте в материале: В "АТБ" большая распродажа: шоколад, мороженое и колбасы идут за полцены

Одна из наиболее востребованных позиций — сливочное масло "Ферма" 72,6%. Пачка сейчас стоит 159,90 грн, так что это может быть удачный вариант для тех, кто привык иметь масло дома для бутербродов, каш или выпечки.

Удачное время для покупок

Есть скидки и на питьевые йогурты. "Злагода" со вкусами малина-клубника и манго-банан продаются примерно по 41-47 грн за бутылку. Такой продукт можно взять для быстрого завтрака или перекуса в течение дня.

Для детей у "АТБ" также есть несколько интересных предложений. Йогурты "Делісімо Фантазія" с хрустящими шариками или в шоколадной глазури, а также глазированные сырки "Ферма" весом 36 г можно приобрести всего за 12,24 грн.

Скидки порадуют и детей

Еще одна базовая позиция — молоко "Ферма" 2,5%. Его цена сейчас составляет 43,50 грн, поэтому продукт может заинтересовать ищущих недорогое молоко для ежедневного употребления.

Очень бюджетным выглядит предложение на сыр. "Своя лінія" в сливочном варианте, со вкусом грибов или фирменный, упаковкой 70 г, стоит всего 13,70 грн. Такой сыр можно использовать для бутербродов, тостов или скорых перекусов.

Сыры по низким ценам

Есть среди акционных товаров и более необычная позиция – пастообразный сыр Mlekpol Norwegian taste с лососем и укропом. За него сейчас просят 56,07 грн. Это вариант для тех, кто хочет разнообразить обычные завтраки и бутерброды.

Не обошли скидки и сыры. Среди акционных позиций – Комо Чеддер и Ореховый, а также Звенигора Сметанковый и Звенигородский Экстра. Для любителей мягких сыров есть Hochland Almette, а также плавленый сыр Hochland Тост.

Стоимость снижена

Отдельно следует обратить внимание на мягкий чеддеризированный сыр "Своя лінія". Варианты "Сулугуні" и "Моцарела" сейчас стоят по 49,90 грн.

Напомним, как ранее писал "Телеграф", не в мусор, а людям: какие товары в "АТБ" можно будет получить даром и когда.