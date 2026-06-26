Позорные ошибки судей на ЧМ-2026 не исправляет даже VAR (видео)

Мундиаль-2026 запомнится большим количеством ляпов арбитров

Бразильская футбольная конфедерация (CBF) подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) по поводу судейства в матче против Шотландии на чемпионате мира по футболу. В местной федерации не довольны отмененным голом в первом тайме.

Что нужно знать

Бразилия разгромила Шотландию — 3:0

Германия проиграла Эквадору — 1:2

В обеих играх судьи допустили голевые ошибки

Об этом сообщает globo. По информации источника, Бразилия теперь требует не назначать мексиканского рефери Сесара Артуро Рамоса на их игры.

Дело в том, что в первом тайме при счете 1:0 Винисиус Жуниор оформил дубль, правда, арбитр после просмотра VAR (видеопомощник судьи) отменил взятие ворот за фол в атаке. Президент бразильской конфедерации Самир Хауд направил жалобу на имя главы ФИФА Джанни Инфантино. В ней он указал на то, что система VAR должна использоваться только в случае с явными ошибками судьи в поле, а также потребовал больше не назначать Рамоса на игры Пентакампеоне.

Видеообзор матча Бразилия — Шотландия. Видео предоставлено Megogo.

Момент с отмененным голом Винисиуса смотреть с 03:03

Еще одна глупая голевая ошибка рефери произошла в матче Германия — Эквадор. Уже на 2-й минуте Лерой Сане открыл счет в игре, правда, во время атаки Александар Павлович в борьбе за мяч ударил ногой по лицу Педро Вите. Казалось, фол очевиден, однако американка Тори Пенсо взятие ворот засчитала, что вызвало споры в сети. Если бы Эквадор не выиграл этот матч и не вышел в плей-офф, на Мундиале прогремел бы грандиозный скандал.

Момент с опасной игрой Павловича смотреть с 00:39

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

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