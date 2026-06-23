Лучший вратарь ЧМ-2026 продался за российские рубли

Спортсмен выбрал деньги, а не честь

В России истерят из-за решения Норвегии не вызывать в национальную хоккейную команду Хенрика Хейкеланна. Вратарь 23 июня официально стал игроком ХК "Трактор" (Челябинск).

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Хейкеланн перешел в российский клуб

Вратарь тут же потерял место в сборной Норвегии

Кипер был признан лучшим на ЧМ-2026

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил "Матч ТВ", что запрет объясняется русофобией, которую якобы воспитывают в норвежцах со школы. На самом деле Хейкеланн не будет вызываться в сборную Норвегии по решению местной федерации. Дело в том, что в Королевстве не хотят видеть в своей команде игроков, играющих в стране-агрессоре.

В Норвегии русофобия идет на первом месте. О чем там говорить? Он принял решение, это его выбор, он взрослый мальчик. Этого стоило ожидать. Они воспитывают ненависть к русским начиная со школы. Русофобия страшная, поэтому тут нечего удивляться. Александр Кожевников

Генеральный менеджер сборной Норвегии Патрик Торесен подтвердил, что Хенрик потерял место в сборной Норвегии. Примечательно, что сам Торесен играл в РФ, правда, это было до полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.

Для норвежского хоккея очень прискорбно, если мы не сможем использовать наших лучших игроков. Но решение принято, и я, конечно, придерживаюсь его. Патрик Торесен

Напомним, Хейкеланн прославился на чемпионате мира по хоккею-2026. В 10 матчах турнира он оформил три шат‑аута (не пропускал голы), отразил 93,7 % бросков, а его коэффициент надежности (среднее количество шайб, которое вратарь пропускает за один полный матч) составил 1,74. Норвегия на турнире сенсационно заняла 3 место, впервые выиграв медаль на таком уровне.