Переезд в США и трое детей не спасли отношения: что известно о 13-летнем браке дочери Егоровой Ровинской

Телеведущая заявила о конце своего брака

Известная украинская актриса, телеведущая и дочь Снежаны Егоры Стася Ровинская сообщила о разводе с мужем после 13 лет брака. Вместе они пережили переезд в США, рождение троих детей и полномасштабную войну. О решении развестись Стася рассказала публично, не вдаваясь в детали конфликта.

История их отношений началась еще в начале 2010-х. Стася и Ярослав познакомились еще в подростковом возрасте, а через три года начали встречаться. Впоследствии Ровинский стал работать в сфере кино и телепроизводства, занимался режиссурой и продюсированием проектов.

Поженились они в 2014 году. В браке родилось трое детей – сыновья Эван и Эней и дочь Эмма.

Стася Ровинская с мужем и детьми. Фото: instagram.com/sia_rovinska/followers/mutualOnly

После начала полномасштабной войны семья переехала в США, где Стася активно вела блог и публично выражала проукраинскую позицию. Особенно много внимания тогда привлек ее конфликт с матерью Снежаной Егоровой из-за скандальных заявлений Егоровой о России и Путине. Стася тогда перестала общаться с матерью.

Стася Ровинская с мужем Ярославом и детьми. Фото:instagram.com/sia_rovinska/followers/mutualOnly

До переезда за границу Ярослав Ровинский работал в сфере продаж электроники и развивал собственный бизнес. После начала полномасштабной войны работа компании почти прекратилась. Часть техники и оборудования он передал потребностям украинских защитников, а работников еще некоторое время финансово поддерживал, выплачивая им зарплату даже в условиях фактической остановки бизнеса.

Стася Ровинская и Ярослав Ровинский. Фото: instagram.com/sia_rovinska/followers/mutualOnly

После переезда в США, семья начала строить жизнь практически с нуля и искать новые источники дохода. Стася Ровинская некоторое время работала в театральной сфере, а затем получила сертификацию Covid-19 Officer — специалиста, который во время съемочного процесса контролирует проверку тестов, вакцинации и соблюдения карантинных требований на площадке.

Стася Ровинская с дочерью. Фото: instagram.com/sia_rovinska/followers/mutualOnly

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Т кач из "Квартала" восхищал кадрами с заметно подросшей дочерью Лизой. Девушка очень похожа на звездного отца.