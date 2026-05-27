У "АТБ" за 2 месяца яйца резко подешевели: дешевле вряд ли найдете
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Покупатели заметили выгодные яйца в магазине
В сети супермаркетов "АТБ" заметили снижение цен на яйца первой категории, которые продаются поштучно.
Пока десяток таких яиц стоит 35,50 гривны. Информацию об этом опубликовал пользователь соцсети "Threads" под ником "super_znyzhky_akcii".
Посмотреть в Threads
Напомним, что два месяца назад цены на куриные яйца (10 штук) достигали 80,60 грн за собственную марку "Своя линия" первой категории.
В то же время, стоит обратить внимание, что яйца поштучно отсутствуют в онлайн-магазине "АТБ", поэтому приобрести их можно только в физических супермаркетах сети.
Разница между ценами в конце мая
Если сравнивать стоимость таких яиц с готовыми упаковками популярных брендов, то разница оказывается существенной. К примеру, десяток яиц "Своя линия" первой категории стоит примерно на 20,8 гривны дороже. В случае с "Полтавскими" разница составляет около 21,4 гривны, с "Квочкой" — 22,4 гривны.
Наибольший разрыв зафиксирован с яйцами бренда "Ясенсвит" — их цена выше на 35,4 гривны. Фактически за сэкономленные средства покупатель может приобрести еще около десятка поштучных яиц.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему чеки в "АТБ" печатают мелким шрифтом.