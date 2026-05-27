У "АТБ" за 2 месяца яйца резко подешевели: дешевле вряд ли найдете

Покупатели заметили выгодные яйца в магазине

В сети супермаркетов "АТБ" заметили снижение цен на яйца первой категории, которые продаются поштучно.

Пока десяток таких яиц стоит 35,50 гривны. Информацию об этом опубликовал пользователь соцсети "Threads" под ником "super_znyzhky_akcii".

Напомним, что два месяца назад цены на куриные яйца (10 штук) достигали 80,60 грн за собственную марку "Своя линия" первой категории.

Сколько стоили яйца в конце марта 2026 года

В то же время, стоит обратить внимание, что яйца поштучно отсутствуют в онлайн-магазине "АТБ", поэтому приобрести их можно только в физических супермаркетах сети.

Разница между ценами в конце мая

Если сравнивать стоимость таких яиц с готовыми упаковками популярных брендов, то разница оказывается существенной. К примеру, десяток яиц "Своя линия" первой категории стоит примерно на 20,8 гривны дороже. В случае с "Полтавскими" разница составляет около 21,4 гривны, с "Квочкой" — 22,4 гривны.

Наибольший разрыв зафиксирован с яйцами бренда "Ясенсвит" — их цена выше на 35,4 гривны. Фактически за сэкономленные средства покупатель может приобрести еще около десятка поштучных яиц.

Сколько стоят яйца в "АТБ"

