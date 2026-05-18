Запасов хватит надолго: как сэкономить на мороженом с новым лайфхаком со скидками от кассира "АТБ"

Экономия составит более 70 грн.

Популярная украинская сеть супермаркетов "АТБ" ввела для своих покупателей новую систему прогрессивных скидок под названием "группой дешевле". Теперь стоимость некоторых товаров напрямую зависит от количества единиц в чеке – чем больше берете, тем ниже цена за штуку.

О новом лайфхаке для экономии рассказала кассирша сети Галина в соцсети Threads. "Телеграф" расскажет, на чем можно еще сэкономить.

Суть акции очень проста: на ценниках указывают две стоимости. Первая – стандартная, если вы покупаете один или два экземпляра. Вторая – существенно снижена, которая начинает действовать, если количество товара в чеке составляет от 3 штук и больше.

Что сейчас можно купить в "АТБ" оптом

Ярким примером такой экономии стал сезонный хит — мороженое пломбир "Большой стакан" (85 г) от собственной марки "Своя линия". Без акции или при покупке менее трех штук его стоимость составляет 33,00 гривны. Однако, если взять от 3 единиц, сеть предлагает скидку в целых -37% . Таким образом, цена за одно мороженое падает, что позволяет заметно сэкономить на общей сумме чека, особенно если покупать лакомство для всей семьи или впрок.

Подобное предложение действует и на другие продукты. К примеру, спагетти Casa della pasta (400 г, "Своя линия") стоят 41,90 гривен за упаковку без акции. Но если взять от трех штук цена снижается до 24,90 гривен за одну. В итоге три упаковки обходятся в 74,7 грн вместо 125,7 грн, что позволяет сэкономить более 50 гривен только на одной покупке. Для тех, кто часто покупает продукты впрок, такая система может существенно снизить затраты.

Каковы ограничения

Несмотря на то, что скидка позволяет сэкономить до 40% стоимости, действуют определенные условия. В частности, обычно устанавливается лимит на количество товара в одном чеке — примерно от 3 до 6 единиц во избежание массовых закупок для перепродажи.

Кроме того, эти акционные товары стоят на полке только с сине-оранжевыми ценниками с надписью "Скидка при покупке от 3-х". На другие продукты без таких маркировок акция не распространяется.

Такая система является отличным вариантом для разумного планирования бюджета, ведь позволяет создавать продуктовые запасы по ценам, которые значительно ниже среднерыночных. Главное – внимательно смотреть на маркировку ценников и следить за установленными лимитами непосредственно на кассе.

