Порошковое или натуральное: как вода раскрывает правду о вине – проверьте свои знания (видео)
Иногда с первого взгляда сложно отличить натуральное вино от его дешевых подделок или порошковых аналогов. Особенно это касается масс-маркета, где внешний вид бутылки не всегда гарантирует качество напитка. Впрочем, существуют простые бытовые способы, позволяющие примерно оценить натуральность вина без специального оборудования. Об этом говорится на TikTok-странице "yankovska_fada_km".
Тест с водой: проверка плотности
Один из самых известных методов основан на разности плотности жидкостей.
Для проверки требуется:
- прозрачный стакан или глубокая емкость с холодной водой;
- небольшая бутылка, пробирка или другая узкая тара с вином.
Процедура выглядит следующим образом: емкость с водой заполняют наполовину, после чего вино осторожно помещают в узкую тару, плотно закрывают пальцем, переворачивают и опускают в воду. Далее палец убирают и наблюдают за реакцией жидкостей.
По распространенному объяснению натуральное вино имеет другую плотность, поэтому не смешивается с водой сразу и может некоторое время оставаться отдельным слоем. Напитки с красителями и искусственными примесями быстрее растворяются в воде.
Дополнительный тест с содой
Еще один популярный способ – реакция с пищевой содой.
Для этого достаточно:
- насыпать примерно чайную ложку соды в емкость;
- добавить небольшое количество вина.
В случае натурального вина может наблюдаться реакция изменения цвета – оттенок становится темнее, серовато-зеленым или синеватым. Это связывается с наличием природных кислот и таннинов.
Если же напиток не реагирует или ведет себя "нейтрально", это может свидетельствовать об искусственном происхождении продукта.
Специалисты отмечают, что подобные тесты не являются лабораторным анализом и не дают 100% гарантии качества. Они могут лишь ориентировочно указывать на отличия между натуральными и промышленными напитками.
Для чёткой проверки вина употребляются особые лабораторные способы контроля.