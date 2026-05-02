Предатель Украины Тимощук сходил к пропагандистам, пока его родина в огне

Тимощук засветился на российском ТВ

Бывший капитан сборной Украины по футболу, а ныне помощник главного тренера "Зенита" Санкт-Петербург Анатолий Тимощук дал интервью российскому федеральному каналу "Матч ТВ". Предатель Украины стал участником программы "РецепТура".

Что нужно знать

Тимощук не замечает войны в Украине

Анатолий сходил к пропагандистам

Против бывшего футболиста действуют санкции, на него заведено уголовное дело в Украине

Об этом сообщает официальный сайт "Матч ТВ". Выпуск вышел на канале "Матч Премьер".

Тимощук отвечал исключительно на футбольные вопросы. Его спрашивали, как обстоят дела в клубе во время чемпионской гонки ("Зенит" борется за "золото" первенства РФ с "Краснодаром"). Также он рассказал, что является "максималистом" по жизни.

Максималистом надо быть не только в спорте, но и в жизни. Пока будет шанс биться за чемпионство, мы будем это делать. Помогать и внушать это команде. Она в полном составе в это верит. Но все будет решаться на поле. Не хочется, чтобы в это вмешивались моменты, связанные с судейством. Анатолий Тимощук

Отметим, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину спортивный телеканал "Матч ТВ" превратился в пропагандистский.

Добавим, что Тимощук появился на российском ТВ на фоне постоянных атак РФ по гражданской инфраструктуре Украины. Более того, недавно оккупанты атаковали Луцк — родной город Анатолия, где проживают его родители. К слову, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину бывший украинский футболист Юрий Вирт заявил, что отец Тимощука Александр вступил в ряды теробороны. Позднее эту информацию опровергла экс-жена Анатолия Надежда Навроцкая.

Спасатели тушат пожар после атаки РФ по Луцку 1 апреля 2026 года/Фото: ГСЧС

Напомним, Украинская ассоциация футбола (УАФ) проиграла дело против Тимощука в Спортивном арбитражном суде (CAS). В марте 2022 года УАФ лишила Анатолия всех титулов, тренерской лицензии и пожизненно изъяла из официального реестра сборных. Кроме того, в отношении бывшего капитана сборной Украины продолжают действовать персональные санкции СНБО Украины сроком на 10 лет, введенные в январе 2023 года. Также в ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении Тимощука всех государственных наград.

В сентябре 2024 года Тимощук в открытую начал финансирование российской армии. После этого ним занялась СБУ.