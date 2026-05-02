Зрадник України Тимощук сходив до пропагандистів, доки його батьківщина у вогні

Тимощук засвітився на російському ТБ

Колишній капітан збірної України з футболу, нині помічник головного тренера "Зеніту" Санкт-Петербург Анатолій Тимощук дав інтерв’ю російському федеральному каналу "Матч ТВ". Зрадник України став учасником програми "Рецептура".

Що потрібно знати

Тимощук не помічає війни в Україні

Анатолій сходив до пропагандистів

Проти колишнього футболіста діють санкції, проти нього порушено кримінальну справу в Україні

Про це повідомляє офіційний сайт "Матч ТВ". Випуск вийшов на каналі "Матч Прем’єр".

Тимощук відповідав виключно на футбольні запитання. Його питали, як справи в клубі під час чемпіонських перегонів ("Зеніт" бореться за "золото" першості РФ з "Краснодаром"). Також він розповів, що є "максималістом" по життю.

Максималістом треба бути не лише у спорті, а й у житті. Поки буде шанс битися за чемпіонство, ми це робитимемо. Допомагати та вселяти це команді. Вона у повному складі у це вірить. Але все вирішуватиметься на полі. Не хочеться, щоб у це втручалися моменти, пов’язані із суддівством. Анатолій Тимощук

Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну спортивний телеканал "Матч ТВ" перетворився на пропагандистський.

Додамо, що Тимощук з’явився на російському ТБ на тлі постійних атак РФ по цивільній інфраструктурі України. Щобільше, нещодавно окупанти атакували Луцьк — рідне місто Анатолія, де мешкають його батьки. До речі, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну колишній український футболіст Юрій Вірт заявив, що батько Тимощука Олександр вступив до лав тероборони. Пізніше цю інформацію спростувала ексдружина Анатолія Надія Навроцька.

Рятувальники гасять пожежу після атаки РФ по Луцьку 1 квітня 2026 року/Фото: ДСНС

Нагадаємо, Українська асоціація футболу (УАФ) програла справу проти Тимощука у Спортивному арбітражному суді (CAS). У березні 2022 року УАФ позбавила Анатолія всіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з офіційного реєстру збірних. Крім того, щодо колишнього капітана збірної України продовжують діяти персональні санкції РНБО України терміном на 10 років, запроваджені у січні 2023 року. Також у листопаді 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення Тимощука всіх державних нагород.

У вересні 2024 року Тимощук відкрито розпочав фінансування російської армії. Після цього ним зайнялася СБУ.