В России ввели новое правило: Путина тут же объявили нарушителем

Российские власти продолжают неравную борьбу против "нетрадиционных ценностей"

В воскресенье, 26 апреля, правительство РФ внесло изменения в правила поведения зрителей на соревнованиях. Отныне в России болельщикам запрещено показывать баннеры, противоречащие "традиционным ценностям", которые ранее одобрил глава Кремля Владимир Путин.

Что нужно знать

В РФ объявили войну "нетрадиционным ценностям" на стадионах и аренах

Сам Путин не является примерным семьянином

В сети смеются над ситуацией

Об этом сообщает российское издание ТАСС. В сети отметили, что сам Путин идет против своих же "традиционных ценностей".

"Средства поддержки должны соответствовать следующим требованиям: <…> отсутствие надписей и (или) изображений, не соответствующих традиционным ценностям, предусмотренным указом президента РФ от 9 ноября 2022 г. N 809", — говорится в одном из пунктов документа.

Примечательно, что сам Путин не вписывается в свою же концепцию "традиционных ценностей". На это обратили внимание в сети. Дело в том, что в указе главы Кремля четко говорится, что к традиционным ценностям относится "крепкая семья", при этом президент РФ официально разведен, а неофициально скрывает своих детей от любовницы.

Ранее Путин обвинил чиновников Международного олимпийского комитета (МОК) в коррупции. Это заявление главы Кремля вызвало смех в сети.