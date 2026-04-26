Російська влада продовжує нерівну боротьбу проти "нетрадиційних цінностей"

У неділю, 26 квітня, уряд РФ вніс зміни до правил поведінки глядачів на змаганнях. Відтепер у Росії вболівальникам заборонено показувати банери, що суперечать "традиційним цінностям", які раніше схвалив голова Кремля Володимир Путін.

Що потрібно знати

Про це повідомляє російське видання ТАСС. У мережі зазначили, що сам Путін йде проти своїх "традиційних цінностей".

"Засоби підтримки повинні відповідати наступним вимогам: відсутність написів та (або) зображень, що не відповідають традиційним цінностям, передбаченим указом президента РФ від 9 листопада 2022 р. N 809", — йдеться в одному з пунктів документа.

Примітно, що сам Путін не вписується у свою концепцію "традиційних цінностей". На це звернули увагу у мережі. Річ у тому, що в указі глави Кремля чітко йдеться, що до традиційних цінностей належить "міцна сім’я", при цьому президент РФ офіційно розлучений, а неофіційно приховує своїх дітей від коханки.

Раніше Путін звинуватив чиновників Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у корупції. Ця заява глави Кремля викликала сміх у мережі.