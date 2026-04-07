Сошел с трамвая не на своей остановке: как Луческу познакомился с женой Нелли и сколько они вместе (фото)

Мирча и Нелли вместе более 60 лет

Известный футбольный тренер Мирча Луческу всегда оставался предан своей жене Нелли, что отличало его от многих других звезд футбола. Бывший румынский футболист Рика Рэдукану рассказал, как Мистер обожает свою вторую половинку.

Что нужно знать

Соответствующий комментарий Рэдукану приводит click.ro. По его словам, Мирча после встречи с Нелли даже не думал о других женщинах.

Мирча Луческу — один из самых серьезных людей в мире футбола. После матчей мы приглашали его к девушкам, но он отвечал, что идет домой к жене. Он обожает свою жену. Прощайте, девушки и выпивка! С тех пор, как он встретил ее, ему не нужна другая женщина, они родственные души, прекрасная и хорошая пара. Рика Рэдукану

Отметим, Луческу познакомился с будущей женой в студенческой столовой Бухарестского университета. Тогда он играл за молодежную команду, а она училась на историческом факультете. Однажды они сели в один трамвай, где переглянулись. Мирча заметил, что у девушки с собой чемодан. Когда она вышла, футболист выбежал из трамвая и предложил ей донести чемодан, хотя это была не его остановка. Так началась история любви, которая длится уже 63 года.

Мы познакомились в общежитии, в студенческой столовой. Это была любовь с первого взгляда… Мы не разговаривали, но сели в трамвай. Я был посередине трамвая, она — впереди. Мы посмотрели друг на друга, я увидел, что у нее в руке чемодан… Когда она вышла, я тоже вышел, хотя мне не следовало выходить, и я предложил помочь ей донести чемодан. Со временем я понял, что очень важно заводить семью пораньше. Мирча Луческу

Пара поженилась 21 июня 1967 года. В феврале 1969 года у них родился сын Рэзван, который также связал свою жизнь с футболом.

Семья Луческу/Фото: fanatik.ro

Напомним, в воскресенье, 29 марта, 80-летний Луческу был госпитализирован во время тренировки сборной Румынии. Ему был установлен дефибриллятор, а на пятницу, 3 апреля, планировалась выписка тренера. Врач запретил Мирче покидать больницу, что спасло именитому тренеру жизнь — он перенес сердечный приступ в медицинском учреждении, а не дома. 5 апреля состояние Мистера ухудшилось, его перевели в палату интенсивной терапии.

В этот день в больнице была замечена семья великого тренера, в частности его жена Нелли. Сын Рэзван, главный тренер греческого ПАОКа, прилетел в Бухарест на частном самолете.