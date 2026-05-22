Лукашенко на раскорячке: насколько вероятно новое наступление из Беларуси

Угрозу полномасштабных действий специалисты оценивают как низкую, но есть риск провокаций

Опасность нападения со стороны Беларуси для Украины реальна, хотя эксперты считают такое развитие событий маловероятным. В то же время глава России Владимир Путин давно положил глаз на белорусскую армию.

Оценкой ситуации по угрозе со стороны Беларуси с "Телеграфом" поделились ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман и военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук. По словам Гетьмана, даже если опасность составляет 1%, военное руководство страны должно на это реагировать.

Россия и Беларусь могут попытаться спровоцировать Украину, — Алексей Гетьман

"Даже если есть один процент того, что что-то может произойти со стороны Беларуси, то на это нужно реагировать. Сильной угрозы, что вскоре можно начаться наступление, нет. Там нет у россиян таких сил и средств для того, чтобы это сделать. Они строят дороги, проводят учения, но концентрации сил и средств на нашей границе с Беларусью, таких, чтобы могли как-то повлиять, куда-нибудь продвинуться, таких концентраций нет", — отметил эксперт.

В процентном отношении Гетман оценивает опасность агрессии со стороны Беларуси в 2-3%. По его субъективной оценке это не более 5%.

По словам Гетьмана, угроза нападения со стороны Беларуси реальна, хотя ее вероятность и очень невелика. Это если говорить о полномасштабных военных действиях, но риск провокаций очень большой.

Россияне с белорусами могут предпринять какие-то действия, чтобы спровоцировать Украину нанести ответные удары. А потом винить нас, что мы якобы напали на Беларусь.

К примеру, россияне могут зайти на территорию Украины в белорусской форме и таким образом "подставить" Минск. Однако, говорит Гетьман, если границу Украины перейдут военные и техника с белорусскими знаками различения, будет не столь важно, белорусы это или россияне.

"Если потом они будут рассказывать, что они переоделись, и на самом деле это были не белорусы, а россияне, мне кажется, что это будет сценарий для Беларуси и России еще хуже. С точки зрения международной оценки ситуации", — отметил майор запаса.

Путин давно положил глаз на белорусскую армию, — Павел Лакийчук

Угроза нового наступления из Беларуси была всегда, однако есть два аспекта, почему сейчас об этом заговорило военное руководство в Украине. Первый – россияне входят в летнюю стратегическую наступательную операцию постепенным наращиванием усилий. В то же время, Украина пытается максимально сбить наступательный потенциал противника, выбить его людей, чтобы нечем было наступать, объяснил эксперт.

С другой стороны, говорит Лакийчук, стратегия россиян базируется на порядок большем численном преимуществе. Для ее реализации врагу необходимо максимально растянуть фронт.

"Я вообще не верю в российские басни о "буферной зоне". На самом деле суть действий россиян заключается во вклинивании или даже угрозе вклиниваний, например, на Харьковщине или на Сумщине. Мы вынуждены перебрасывать туда "пожарную команду", а она нужна под Константиновкой или Покровском. Чем больше таких "очагов", — тем меньше у нас маневренных сил, когда приходится снимать бригады с ключевых направлений, гасить "пожар" где-то в Харьковской области", — объясняет он.

Такая же задача у РФ может быть и на белорусском направлении. Заявления россиян о "буферной" зоне заставляют Украину значительно растягивать часть сил, что уже является "маленькой победой" врага, отмечает Лакийчук.

Чтобы оценить опасность со стороны Беларуси в процентном отношении эксперт предлагает отталкиваться от общей операции россиян. Реально ежемесячно наши Силы Обороны уничтожают 30-35 тысяч оккупантов в месяц. Приблизительно столько же российская сторона направляет на фронт. Получается, что мобилизация в РФ работает только на восстановление текущих потерь этой "мясорубки". В то время как для расширения наступления нужен резерв.

Чтобы дать мобилизационной машине фору в месяц-два, Путину необходимо где-то найти 60-70 тысяч подготовленных бойцов, только со стороны. Это могут быть либо северные корейцы, либо белорусская армия.

По оценке Лакийчука, боевое ядро белорусской армии — тысяч 40-50. Они четыре года не выходят из учений, и с 2022 года по повышенной к постоянной боевой готовности не опускались.

"И что бы мы ни говорили [о белорусской армии], — они подготовлены. Путин давно на них глаз положил, а Лукашенко стоит на "раскорячке". С одной стороны — опирается на своих силовиков (потому что после 2020 года он не очень народу нужен), а с другой, — Путин прямым текстом ему говорит: "Отдай мне свою армию, задействуй ее в войне против Украины", — поясняет эксперт.

Именно поэтому Лукашенко показывает воинственность. Он словно говорит Путину: "Я делаю все, чтобы максимум отвлечь украинцев, только не отнимай у меня армию".

"Но Путин может забрать ее даже без его согласия. Армия достаточно пропитана ФСБшной агентурой, чтобы совершить переворот. Так что угроза со стороны Беларуси действительно существует. Но насколько она будет реализована, будет ли вообще реализована — большой вопрос", — резюмировал Лакийчук.

Угроза нападения со стороны Беларуси — что известно

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью порталу Militarnyi заявил, что линия фронта может увеличиться, если войска РФ начнут операции с территории Беларуси. Он подчеркнул, что это реально

"Тенденция к тому, что линия боевых действий будет увеличиваться. Вы знаете последние данные нашей разведки и заявления нашего президента, верховного главнокомандующего об угрозе России со стороны Беларуси, возможные операции на севере. Это — реально", — сказал Сырский.

Президент Владимир Зеленский 15 мая заявил, что зафиксированы новые попытки России больше привлечь Беларусь к войне. По его словам, есть данные о контактах самопровозглашенного президента Александра Лукашенко с россиянами, которые пытаются убедить его присоединиться к новым российским агрессивным операциям.

"В частности, Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и севернее территории Беларуси — либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО — именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью", — отметил Зеленский.

Как рассказывал "Телеграф", командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди "Мадяр" обратился к Александру Лукашенко. Он сделал ему яркое предупреждение.