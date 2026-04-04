"Динамо" опозорилось в игре с "Карпатами": без скандала не обошлось (видео)

Судейское решение в этой игре вызывает вопросы

В субботу, 4 апреля, "Динамо" принимало "Карпаты" в рамках центрального матча 22-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). Киевско-львовское противостояние подарило сенсацию.

Что нужно знать

"Динамо" проиграло "Карпатам"

Львовский клуб быстро вышел вперед

Киевляне отыгрались во втором тайме, но взятие ворот было отменено

Встреча, проходившая на стадионе имени Валерия Лобановского, завершилась со счетом 0:1 в пользу "Карпат". Об этом сообщает "Телеграф".

Киевляне пропустили решающий гол в дебюте игры. На 6-й минуте поединка гамбийский форвард "Карпат" Бабукар Фал получил мяч в близи вратарской "Динамо". Нападающий находился спиной к воротам и в окружении соперников, но все равно умудрился пробить, поразив ворота Нещерета ударом с разворота.

После равного первого тайма картина игры во второй половине кардинально изменилась. Львовяне всей командой оборонялись, а киевляне пытались вскрыть эту оборону. Бело-синим неплохо удавалось проникать в чужую штрафную, однако особо опасных моментов столичный клуб почти не создал. Стоит отметить, что "динамовцы" часто били из-за пределов штрафной, однако ставка на дальние удары сегодня также не сработала.

На 80-й минуте игры произошел скандальный эпизод. Матвей Пономаренко забил гол, выбив мяч из рук вратаря "Карпат" Назара Домчака. Главный арбитр матча Дмитрий Панчишин после просмотра VAR отменил взятие ворот. Добавим, что за VAR в этом матче отвечал Алексей Деревинский. Под занавес встречи Пономаренко получил вторую желтую и был удален с поля.

Это поражение оставило "Динамо" (41 очко) на 4-м месте в УПЛ, "Карпаты" (29 очков) поднялись на 8-ю позицию.

Отметим, в Кубке Украины "динамовцы" сыграют в полуфинале с "Буковиной" (22 апреля), а из еврокубков киевляне вылетели давно, не сумев выйти в плей-офф Лиги конференций.