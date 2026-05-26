А как же Майами? Потап и Настя попытались вернуться в тренды, но снова "пробили дно"

Артисты сняли трендовое видео

После громкого возвращения дуэта Потап и Настя девять лет спустя паузы Потап и Настя Каменских решили подогреть интерес фанатов новым "развлекательным" видео. Однако вместо ностальгии получили очередную порцию критики от украинцев.

В своем Instagram артисты опубликовали Reel, где пытались угадать звучавшие в реверсе старые хиты дуэта. Потап и Настя смеются, шутят и вспоминают свои культовые треки нулевых и 2010-х годов. Впрочем, в комментариях украинцы встретили ролик достаточно холодно.

Часть пользователей прямо заявила, что не понимает, зачем дуэт пытается снова вернуться в украинское медиапространство после длительного периода жизни и работы за границей и с сарказмом пишут: "В Украине уже карьеру сделали, ну попробуйте еще там".

Другие комментаторы были еще жестче: "Пробили очередное дно", "Отстой, неужели кому интересно?", "Ну кому это надо? Вы серьезно?". Кто-то также иронически вспомнил их попытки построить блестящую карьеру в США: "А как же Майами?"

Напомним, что сначала Потап и Настя сообщили о разводе через 7 лет брака. Вскоре они объявили о возобновлении творческого тандема после девятилетней паузы. В свое время их дуэт был одним из самых успешных в украинском шоу-бизнесе и собирал миллионные просмотры. Однако в Украине не рады, мягко говоря, такому воссоединению. К слову, теперь неизвестно, действительно ли артисты развелись, был ли просто громкий инфопривод перед их возвращением на сцену.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сеть разразилась гневом из-за украинцев на концерте белоруса-молчуна Макса Коржа. В Бухаресте певец организовал концерт, где присутствовали и россияне, и украинцы. Он якобы пытался говорить о мире, но не называл РФ агрессором.