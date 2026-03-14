"Ломаченко в юбке" выросла и готова к большим боям: как сейчас выглядит "Розовая пантера" (фото)

Украинка может стать лицом бокса в будущем

Украинская боксерша Кира Макогоненко получила международную славу еще давно. Она стала мировым феноменом благодаря необычным тренировкам своего отца, Артема Макогоненко.

В субботу, 21 марта, на Киру ожидает первый большой бой — дебют в профи-боксе. "Телеграф" рассказывает о будущей звезде бокса Кире Макогоненко по прозвищу "Розовая пантера".

Кира тренируется с малых лет. Сейчас ее некоторые занятия выглядят как цирковые номера, которые повторит далеко не каждый профессиональный боксер.

Из-за феноменальной ловкости, скорости и технике юную боксершу уже давно сравнивают с двукратным олимпийским чемпионом Василием Ломаченко. Так она получила прозвище "Ломаченко в юбке". К слову, как и Loma она также работает под руководством своего отца. Кира пришла в бокс в 8 лет после гимнастики и с того времени усердно тренируется для достижения одной цели — стать чемпионкой.

Кира Макогоненко на украинском ТВ

На любительском уровне Макогоненко успела стать чемпионкой Европы в 2021 году. Через два года она выиграла "серебро" Евро. На шоу Усик — Дюбуа 2 украинка получила "минуту славы", проведя бой в день открытой тренировки участников ивента. Этот поединок стал "выставочным" из-за того, что в Британии запрещены поединки профессионалов среди несовершеннолетних.

Уже 21 марта в Киеве Макогоненко дебютирует в профессиональном боксе на шоу, которое организовывает компания Александра Усика Usyk 17 Promotions. Соперницей Киры станет украинка Полина Довгинка.

Ранее сообщалось, что Усик проведет еще 3 боя в профи-боксе. Первый на очереди — поединок против кикбоксера Рико Верховена.