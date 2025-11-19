"Украина порвет Россию": Бубнов дал смелый прогноз на матч в Москве

Российский футбольный эксперт оценил положение дел в футболе

Бывший защитник сборной СССР, московских "Динамо" и "Спартака" Александр Бубнов считает, что сборная России по футболу на данный момент проиграет командам Украины и Грузии. При этом экс-футболист говорит про гипотетические игры в Москве.

Что нужно знать:

Сборная России отстранена от официальных международных матчей

Сборная Украины сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Бубнов считает, что команда России проиграет Украине

Соответствующий комментарий Бубнова приводит Коммент.Шоу. По словам эксперта, сборная РФ не смогла бы пройти отбор на чемпионат мира-2026, а сама команда слабее нынешних команд Украины и Грузии.

На сегодняшний день, я тебе скажу, нас Украина порвет в Москве. И нас в Москве порвет Грузия с Кварацхелией. Как они на чемпионате Европы сыграли? У них одни легионеры в сборной Грузии! А как Армения сыграет с нами? А-а-а, тяжелый вопрос, да! Короче, с такой игрой мы вообще на чемпионат мира не попали бы, особенно с нулевым тренером. Александр Бубнов

Пользователи считают, что Бубнов наговорил себе на статус "иноагента". Тем не менее многие согласны с его словами.

Справка: Александр Бубнов — советский футболист, защитник. Выступал за сборную СССР. Известен по выступлениям за московские футбольные клубы: "Динамо" и "Спартак". В 2002 году получил работу скаута в киевском "Динамо". Публично не высказывался о полномасштабном вторжении РФ в Украину.

Украинцы и россияне сыграли на официальном уровне лишь 2 матча в отборе на Евро-2000. Дома украинцы победили со счетом 3:2, а на выезде сыграли вничью 1:1.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Недавно россияне в товарищеской игре проиграли худшей команде Южной Америки.