$1 миллиард помощи, переговоры в Москве и перемирие: Сибига о главном со встречи министров НАТО

Важным элементом было обсуждение тех шагов, которые уже сейчас могут ускорить мирные усилия

Министр иностранных дел Украины Андрей подвел итоги визитов президента Владимира Зеленского во Францию и Ирландию, а также сообщил о результатах заседания Совета Украина–НАТО и продвижении мирных инициатив.

Что нужно знать:

Заседание Украина–НАТО — самое результативное за всё время участия Украины

Будет усилено и синхронизировано санкционное давление на Россию

Киев рассчитывает на решение по замороженным активам до конца года

Об этом Сибига рассказал на брифинге на полях встречи глав МИД стран НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе, сообщает корреспондент "Телеграфа".

В Париже президент заслушал украинскую делегацию, вернувшуюся из Майами, где было продолжение женевских переговоров, а также было общение с господином Уиткоффом в присутствии других лидеров накануне его поездки в Москву отметил Сибига.

Суммируя важные визиты президента Зеленского, он отметил, что есть полная поддержка и доверие к тем действиям, которые на сегодняшний день осуществляются для приближения справедливого мира, для тех реформ, которые сегодня выполняются в Украине.

Встреча министров

Сегодняшнее заседание Сибига называет наиболее результативным с точки зрения вкладов и решений стран-участниц для нашей обороны.

По дороге сюда мы подсчитали, что это около миллиарда долларов дополнительной помощи от наших союзников для поддержки нашей армии сказал он.

Разговор был предметный, в каждом выступлении, по словам министра, услышали конкретные вещи, что нужно сделать именно сейчас.

Еще одним элементом было обсуждение тех шагов, которые могут уже сейчас ускорить мирные усилия, приближение справедливого мира, а именно дальнейшее наращивание давления на агрессора.

Безусловно, это санкции. Мы поделились нашим видением, что дополнительно нужно сделать синхронизацию санкционных пакетов наших союзников, потому что мы находимся в ситуации, когда одни страны санкционировали, например, около 600 танкеров так называемого теневого флота, а другие страны 150. Это означает, что есть пробелы, которыми безусловно пользуется русский агрессор, поэтому важно синхронизировать, чтобы мы были все в одном санкционном пространстве: Япония, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Великобритания, США ответил глава МИД.

Сибига подчеркнул, что по оценкам, в следующем году российская экономика будет находиться в стагнации с последующим переходом в рецессию.

Мы это видим, это наша оценка и нужно наращивать это давление последующими пакетами, а также и тарифами, потому что сейчас ситуация, когда продолжается импорт некоторыми странами Европейского Союза определенных товаров из России. А для применения тарифов или тарифной политики для ограничения такого товарооборота не требуется консенсуса или единодушия при принятии решений, поэтому важно, чтобы мы использовали этот инструментарий подытожил он.

Андрей Сибига. Фото: Facebook: Andrij Sybiha

Замороженные активы

Также определенно в фокусе, если говорить о давлении на российского агрессора, была ситуация с замороженными активами. Сибига начал свое пребывание в Брюсселе со встречи с министром иностранных дел Бельгии, потому что собственно в Бельгии сосредоточено наибольшее количество замороженных или обездвиженных активов и их позиция чрезвычайно важна.

И мы видим существенный прогресс, потому что наше видение, наша позиция об этом говорит. Мы очень надеемся на решение по использованию замороженных активов до конца этого года. И все наши усилия по внешнеполитической деятельности направлены на обеспечение этого решения пояснил Сибига.

Оборонная сфера

Сибига говорит, что Украина стала сильнее в оборонной сфере.

Мы стали более едиными и не только на словах с нашими союзниками в поддержке наших мирных усилий. Наши союзники четко понимают критичность момента и необходимость максимальной концентрации для приближения справедливого мира и тоже поддерживают наш подход, само перемирие, остановку огня, что позволит в дальнейшем открыть дорогу для более широкого мирного процесса сказал министр.

Андрей Сибига. Фото: Facebook: Andrij Sybiha

Переговоры в Москве

По словам Сибиги, после переговоров спецпосланника США Стива Уиткоффа и российского главы Владимира Путина в Москве, с Уиткоффом был контакт у секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова.

Поскольку это телефонный контакт, по соображениям безопасности трудно представить, чтобы обсуждались детали этой встречи. Это процесс чувствительный. Сегодня продолжаются консультации у руководителя украинской делегации с соответствующими странами. Это Великобритания, Германия, Франция подытожил министр.

Украинскую делегацию позвали для продолжения разговоров в Америку в ближайшее время.

