В окружении Трампа есть две группы, "пленки Уиткоффа" могут ударить по одной из них, — эксперт

Два лагеря в окружении Трампа: эксперт рассказал, кто из американских переговорщиков выступает за жесткий подход к России.

Обнародование аудиозаписей разговоров Стива Виткоффа и Юрия Ушакова, а также отдельного диалога Ушакова с Кириллом Дмитриевым повлекло за собой новый виток дискуссий вокруг переговорного процесса между США, Украиной и Россией. Появление этих записей совпало с переговорами в Абу-Даби, когда стороны пытались согласовать обновленную версию мирного плана.

"Телеграф" пообщался с политологом Алексеем Якубиным о том, как утечка влияет на переговоры, почему внутри команды Трампа сформировались два лагеря и может ли скандал изменить расклад сил среди американских переговорщиков.

Политолог отмечает, что появление записей именно сейчас выглядит неслучайным, ведь публикация состоялась на фоне ожиданий возможной встречи Зеленского и Трампа после Женевы.

Но мы услышали заявления Трампа, что он не готов встречаться, пока согласование с Россией не будет завершено. И тут появляются эти записи, которые сразу бьют по Уиткоффу Алексей Якубин

Алексей Якубин/Facebook-страница

Эксперт объясняет, что содержание записей не стало откровением для тех, кто следит за процессом, ведь уже давно было известно, что Уиткофф контактирует с российскими чиновниками. В то же время реакция Трампа, по словам Якубина, была сдержанной, что свидетельствует о специфическом стиле президента США в восприятии подобных скандалов.

В его оценке внутри команды Трампа сейчас существуют две группы с разными взглядами на подход к России и формат соглашения.

"В окружении Трампа есть два лагеря. Один — Уиткофф, Кушнер и частично Джей Ди Вэнс. Другой — Рубио и ряд сенаторов-республиканцев, которые выступают за жесткий подход к России. Хотя сейчас именно Рубио курирует переговорный процесс и был в Женеве", — пояснил Якубин.

Политолог предполагает, что утечка могла иметь обратный эффект и не усилить Рубио, как, вероятно, ожидали авторы публикации, а наоборот.

"Трамп может воспринять это как попытку внешних сил подтолкнуть Рубио и усилить его позицию. А Трамп такие вещи воспринимает очень чувствительно. Это может даже усилить позиции Уиткоффа", — считает Якубин.

Он также обращает внимание на то, что в американском Конгрессе уже звучат призывы отказаться от практики "спецуполномоченных", которые ведут неофициальные переговоры.

"Но, судя по реакции Трампа, я не сказал бы, что для него это критическая история", — отметил он.

Якубин также подчеркивает, что нынешняя версия мирного плана претерпела значительные изменения по сравнению с первоначальным документом на 28 пунктов, который вызвал резкую реакцию в Украине и Европе.

"Сам по себе план очень сильно изменился после многих раундов переговоров. Часть пунктов подавала Россия, часть — Соединенные Штаты. И часть исходила из позиций, которые озвучивал Киев", — подытожил политолог.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россия не планирует никаких уступок Украине в рамках так называемого "мирного плана".