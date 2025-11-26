В окружении Трампа есть две группы, "пленки Уиткоффа" могут ударить по одной из них, — эксперт
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Два лагеря в окружении Трампа: эксперт рассказал, кто из американских переговорщиков выступает за жесткий подход к России.
Обнародование аудиозаписей разговоров Стива Виткоффа и Юрия Ушакова, а также отдельного диалога Ушакова с Кириллом Дмитриевым повлекло за собой новый виток дискуссий вокруг переговорного процесса между США, Украиной и Россией. Появление этих записей совпало с переговорами в Абу-Даби, когда стороны пытались согласовать обновленную версию мирного плана.
"Телеграф" пообщался с политологом Алексеем Якубиным о том, как утечка влияет на переговоры, почему внутри команды Трампа сформировались два лагеря и может ли скандал изменить расклад сил среди американских переговорщиков.
Политолог отмечает, что появление записей именно сейчас выглядит неслучайным, ведь публикация состоялась на фоне ожиданий возможной встречи Зеленского и Трампа после Женевы.
Но мы услышали заявления Трампа, что он не готов встречаться, пока согласование с Россией не будет завершено. И тут появляются эти записи, которые сразу бьют по Уиткоффу
Эксперт объясняет, что содержание записей не стало откровением для тех, кто следит за процессом, ведь уже давно было известно, что Уиткофф контактирует с российскими чиновниками. В то же время реакция Трампа, по словам Якубина, была сдержанной, что свидетельствует о специфическом стиле президента США в восприятии подобных скандалов.
В его оценке внутри команды Трампа сейчас существуют две группы с разными взглядами на подход к России и формат соглашения.
"В окружении Трампа есть два лагеря. Один — Уиткофф, Кушнер и частично Джей Ди Вэнс. Другой — Рубио и ряд сенаторов-республиканцев, которые выступают за жесткий подход к России. Хотя сейчас именно Рубио курирует переговорный процесс и был в Женеве", — пояснил Якубин.
Политолог предполагает, что утечка могла иметь обратный эффект и не усилить Рубио, как, вероятно, ожидали авторы публикации, а наоборот.
"Трамп может воспринять это как попытку внешних сил подтолкнуть Рубио и усилить его позицию. А Трамп такие вещи воспринимает очень чувствительно. Это может даже усилить позиции Уиткоффа", — считает Якубин.
Он также обращает внимание на то, что в американском Конгрессе уже звучат призывы отказаться от практики "спецуполномоченных", которые ведут неофициальные переговоры.
"Но, судя по реакции Трампа, я не сказал бы, что для него это критическая история", — отметил он.
Якубин также подчеркивает, что нынешняя версия мирного плана претерпела значительные изменения по сравнению с первоначальным документом на 28 пунктов, который вызвал резкую реакцию в Украине и Европе.
"Сам по себе план очень сильно изменился после многих раундов переговоров. Часть пунктов подавала Россия, часть — Соединенные Штаты. И часть исходила из позиций, которые озвучивал Киев", — подытожил политолог.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Россия не планирует никаких уступок Украине в рамках так называемого "мирного плана".