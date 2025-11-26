У Украины есть только один вариант возвращения оккупированных территорий, — нардеп

Нардеп оценил шансы на окончание войны

Самые интенсивные за последние месяцы дипломатические контакты, скандал со слитыми разговорами Уиткоффа с советниками Путина, сосредоточили острое внимание на переговорах по так называемому "плану Трампа". Предварительные версии документа вызвали резкую реакцию в Киеве и неоднозначные оценки внутри НАТО, ведь ряд предложенных пунктов непосредственно затрагивает архитектуру европейской безопасности.

"Телеграф" пообщался с народным депутатом от партии "Слуга народа" и председателем Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егором Черневым. Он поделился оценкой переговоров и объяснил, как на предложенный план реагируют в странах-членах Альянса.

Как меняется план Трампа

– Очень динамично меняется ситуация с мирными переговорами. Но все же хотим спросить, каково ваше личное отношение к тому, что в СМИ сейчас называют "планом Трампа"?

– Тот первый вариант, который был озвучен или даже слит через средства массовой информации, он, конечно, был неприемлем для нас по многим пунктам.

Сейчас идут переговоры по изменению этого плана. Мы видим, что есть определенный сдвиг и уменьшение количества пунктов, изменение оставшихся. Я точно уверен, что принципиальные вопросы относительно наших территорий и суверенитета будут вынесены на уровень президентов Трампа и Зеленского. Егор Чернев

И я уверен, что президент Зеленский будет отстаивать национальные интересы, несмотря на то бешеное давление, которое сейчас происходит относительно подписания этого соглашения. Для нас точно неприемлем вопрос сдачи территорий, как бы это ни обосновывалось Россией, что якобы и так они это заберут. Не могут забрать с 2014 года, пока они ведут бои за Донбасс. И мы точно не будем просто так отдавать свои территории. Ну, а дальше посмотрим уже по результатам переговоров, как и на чем мы остановимся.

Егор Чернев / Facebook-страница

– Собственно, относительно вопроса территорий. Вы из Бердянска, этот город оккупирован с 2022 года. И, очевидно, говорить о военном пути освобождения сейчас нецелесообразно. Каково же тогда самое оптимальное решение этого вопроса?

– На сегодняшний день это остановка боевых действий по линии соприкосновения, а дальше уже возвращение этих территорий дипломатическим путем. Это единственный вариант, который сейчас возможен по моему мнению.

Реакция НАТО: почему уступки РФ угрожают европейской безопасности

– Также вы являетесь главой украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО. А получаете ли вы от коллег сигналы относительно их отношения к предложенным США условиям?

– Да, я получал достаточно много сообщений и звонков от парламентариев разных стран о том, что они нас поддерживают, поддерживают нашу позицию относительно того, что неприемлемы уступки агрессору в вопросах территории и суверенитета Украины.

– Как раз недавно премьер Британии заявил, что мирный план потребует согласия всех членов НАТО, потому что затрагивает их интересы. Каких именно пунктов плана это может касаться?

– Украина, в принципе, уже встроена в архитектуру безопасности европейского континента. И на сегодняшний день без Украины, которая сдерживает Российскую Федерацию, угроза нападения на Европу только увеличивается. Егор Чернев

Егор Чернев / Facebook-страница

Поэтому мы можем говорить и о пунктах, например, уменьшения украинской армии. Это будет напрямую влиять на обороноспособность и Украины, и в будущем Европы.

Или же невозможность использования репарационного кредита для финансирования, опять-таки, обороноспособности Украины. Это также может напрямую влиять на европейскую безопасность.

И согласие на то, что агрессор может силой пересматривать территории, границы, это также признание новой геополитической догмы относительно превалирования права силы над силой права.

– Какие тогда гарантии безопасности при условии удачно завершенных переговоров могут стать действительно надежными для Украины?

– Конечно, самой действенной была бы 5 статья НАТО. Но на сегодняшний день, насколько я вижу, такой опции нет.

Вторыми по значению были бы конкретные гарантии безопасности от Соединенных Штатов и европейских партнеров на том же уровне, что и 5 статья. Потому что они находятся под зонтиком США сейчас в отношении безопасности. Но я сомневаюсь, что европейцы смогут предоставить такие гарантии без предоставления аналогичных от Соединенных Штатов.

"Где здесь найти компромисс?": какой вопрос блокирует переговоры

– У значительной части общества остаются надежды относительно быстрого завершения войны после начала переговоров. Есть ли у вас прогноз, когда боевые действия в Украине могут закончиться?

– Здесь сложно спрогнозировать, как пойдут дальше переговоры, потому что есть принципиальные пункты, которые неприемлемы для украинской стороны, в частности относительно сдачи территории. И эти пункты принципиальны, насколько я понимаю, для Российской Федерации. Это же одна из целей так называемой "СВО" – оккупация всей территории в административных границах Донецкой и Луганской областей.

Где здесь найти компромисс? Пока что непонятно. Поэтому это может существенно влиять на ход переговоров и их результаты, как следствие окончания войны.

Есть ли инструменты? Есть. Соединенные Штаты имеют инструменты давления на Российскую Федерацию, в частности через дополнительные санкции для того, чтобы все же заставить их отказаться от этих пунктов. Но будет ли активно действовать в этом вопросе Трамп? Время покажет. Егор Чернев

