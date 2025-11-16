Сборная Украины сыграет в плей-офф ЧМ-2026: когда жеребьевка, потенциальные соперники

Сине-желтые точно станут "сеяными" во время жеребьевки

Сборная Украины по футболу, победив Исландию (2:0), пробилась в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо выиграть еще 2 игры.

Что нужно знать

Украина заняла второе место в отборочной группе

Сине-желтых ожидает плей-офф квалификации

Первый матч украинцы сыграют "дома"

"Телеграф" рассказывает о раскладах накануне жеребьевки плей-офф отбора ЧМ-2026. Данное мероприятие состоится уже в четверг, 20 ноября в Цюрихе (Швейцария).

Плей-офф будет состоять из полуфинальной и финальной стадии. Первую игру сборная Украины гарантировано проведет "дома", хозяин финала определится жеребьевкой. Сине-желтые попадут в первую либо вторую корзину посева. На данный момент состав корзин выглядит следующим образом.

Состав корзин перед жеребьевкой плей-офф отбора ЧМ-2026

По правилам квалификационного турнира представители первой корзины в полуфинале плей-офф сыграют с представителями четвертой корзины; представители второй корзины – с представителями третьей корзины. В финале сыграют победители полуфиналов каждого из четырех путей.

На данный момент (16 ноября) первым потенциальным соперником сборной Украины в плей-офф ЧМ-2026 станет одна из этих команд: Румыния, Швеция, Северная Македония или Северная Ирландия. Матчи плей-офф состоятся 26-го и 31-го марта 2026-го года.

Напомним, в первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5), а в четвертом — Азербайджан (2:1). В 5-м туре Сине-желтые без шансов уступили Франции (0:4). Из нашего квартета напрямую на ЧМ квалифицировалась команда Франции.

Полный видеообзор матча Украина — Исландия

Отметим, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.