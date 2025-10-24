В России требуют наказать Польшу по примеру Индонезии

Поляки не выдали визы российским спортсменам

Депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова не довольна тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) никак не отреагировал на ситуацию с российскими пловцами. Накануне Польша отказалась пускать представителей РФ на чемпионат Европы по плаванию на короткой воде-2025.

Соответствующий комментарий Журовой приводит vseprosport.ru. Светлана считает, что Польшу необходимо наказать как Индонезию. К слову, МОК призвал не проводить международные соревнования в Индонезии из-за невыдачи виз израильским спортсменам. Индонезия, похоже, потеряла шансы на проведение Олимпиады-2036.

Не думаю, что МОК отреагирует и как-то накажет Польшу, как это было сделано с Индонезией, которая не пустила израильских гимнастов. Налицо двойные стандарты. Довели ситуацию до абсурда. Ранее поляки, другие недружественные страны отказывали во въезде нашим спортсменам, и никакой реакции МОК не было. В данном случае в суды идти бесполезно, потому что у каждой страны свой регламент по пересечению границы. Да и до декабря времени уже очень мало. Но Международная федерация плавания обязана отреагировать и как-то вмешаться в это дело. Светлана Журова

Напомним, в МОК решили допустить РФ к Играм-2026 по тем же правилам, которые действовали на Олимпиаде в Париже. Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян на ближайшей Олимпиаде. К примеру, спортсмены из России не будут соревноваться в Италии в биатлоне, бобслее и скелетоне. А вот в фигурном катании РФ добилась частичного смягчения санкций.