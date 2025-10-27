Сын Плющенко переплюнул Кадырова: такое возможно только в России

Сеть смеется с достижений Плющенко-младшего

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, выиграл турнир по фигурному катанию в Наро-Фоминске (Московская область, РФ). Все бы ничего, но он был единственным участником соревнований.

Что нужно знать

Плющенко-младший выиграл соревнования по фигурному катанию

Александр был единственным участником турнира

Плющенко-старший объяснил произошедшее

В упорной борьбе с самим собой "Гном Гномыч" (прозвище Плющенко-младшего) добыл победую. Об этом сообщает sports.ru.

12-летний Плющенко выступал по первому спортивному разряду среди юношей. В короткой программе он набрал 63,42 балла, а в произвольной — 129,49 балла.

Евгений Плющенко объяснил, что он никак не связан с данной "победой" сына. По его словам, в Московской области просто нет фигуристов в категории, в которой выступает Александр.

Соревнования, которые проходили в Наро-Фоминске, проводятся Федерацией фигурного катания Московской области. Они официальные. Мы с моими спортсменами заявились на них задолго. Мы никого не избегаем. Это не наши соревнования, а официальный старт. Мы не имеем никакого отношения к этим соревнованиям, не мы их проводили. На них могли выступить все желающие, но к сожалению, в Московской области и регионах недостаточно пацанов первого спортивного разряда. Мы не влияем на эту ситуацию, поэтому Александр выступал один. Евгений Плющенко

Евгений Плющенко

В сети смеются с триумфа Плющенко. Пользователи шутят, что Александр замахнулся на лавры Адама Кадырова, сына главы Чечни Рамзана Кадырова.

Напомним,Адам Кадыров стал настоящим мемом из-за изобилия наград и орденов, которые ему стали вручать после того, как он избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Адам даже попал в Книгу рекордов России, а в июне 2025 года он женился.