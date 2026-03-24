Перевод часов могут отменить в последний момент? Как это может произойти

Переход Украины на летнее время в 2026 году остается неопределённым: несмотря на принятое Верховной Радой решение отказаться от сезонного перевода часов, документ до сих пор не получил подписи президента. Если ситуация не изменится, практика перевода стрелок сохранится как минимум ещё на один сезон.

Ситуацию проанализировал "Телеграф". Формально у президента Владимира Зеленского есть возможность подписать закон в любой момент и уже 29 марта перевод часов не потребуется.

Однако при отсутствии подписи всё будет происходить по привычному сценарию. Украина перейдёт на летнее время в последнее воскресенье марта — в 2026 году это 29-е число. В ночь на этот день в 3:00 стрелки нужно будет перевести на час вперёд.

Примечательно, что сам закон об отмене зимнего и летнего времени парламент принял ещё 16 июля 2024 года. За соответствующий законопроект №4201 проголосовал 261 народный депутат. Тем не менее документ остаётся неподписанным, и, по имеющейся информации, президент это делать не собирается. При этом срок, когда глава государства мог наложить на закон вето, уже истёк.

Официальных заявлений об окончательной отмене перевода часов власти также не делали. Это означает, что электронные устройства продолжат работать по действующим настройкам: в ночь на 29 марта они автоматически переведут время с 3:00 на 4:00.

Напомним, что на предприятиях с непрерывным производством перевод часов уменьшает количество рабочих часов на 1 час. Это отразится на зарплате работников с почасовой оплатой.