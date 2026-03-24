Переведення годинників можуть скасувати в останній момент? Як це може статися

До переходу на літній час залишилися лічені дні

Перехід України на літній час у 2026 році залишається невизначеним: попри ухвалене Верховною Радою рішення відмовитися від сезонного переведення годинників, документ досі не отримав підпису президента. Якщо ситуація не зміниться, практика переведення стрілок збережеться як мінімум ще на один сезон.

Ситуацію проаналізував "Телеграф". Формально у президента Володимира Зеленського є можливість підписати закон у будь-який момент і вже 29 березня переведення годинників не буде потрібно.

Однак за відсутності підпису все відбуватиметься за звичним сценарієм. Україна перейде на літній час в останню неділю березня — 2026 року це 29 число. Вночі цього дня о 3:00 стрілки потрібно буде перевести на годину вперед.

Примітно, що сам закон про скасування зимового та літнього часу парламент ухвалив ще 16 липня 2024 року. За відповідний законопроєкт №4201 проголосував 261 народний депутат. Проте, документ залишається непідписаним, і, за наявною інформацією, президент це робити не збирається. При цьому термін, коли глава держави міг накласти на закон вето, вже минув.

Офіційних заяв про остаточне скасування переведення годинників влада також не робила. Це означає, що електронні пристрої продовжать працювати за чинними налаштуваннями: у ніч на 29 березня вони автоматично переведуть час із 3:00 на 4:00.

Нагадаємо, що на підприємствах з безперервним виробництвом переведення годинників зменшує кількість робочих годин на 1 годину. Це відіб’ється на зарплаті працівників із погодинною оплатою.