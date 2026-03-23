Живёт по соседству с голливудскими звездами: как выглядит вилла Левочкина во Франции
Вокруг имения нардепа сгущаются тучи
Во Франции суд рассмотрит дело против компании-застройщика виллы, одним из владельцев которой является народный депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Сергей Левочкин. Строительные работы проводились без разрешений, к тому же незаконно использовалась взрывчатка.
Имение в муниципалитете Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном берегу Франции оценивается в 40 миллионов евро. Об этом пишет французское издание Le Figaro.
Что известно о деле
По данным следствия, при строительстве на территории Сен-Жан-Кап-Ферра работы проводились без разрешений: деревья вырубили незаконно, а для расширения подземного бассейна использовали взрывчатку.
Также сообщается, что динамит хранился рядом с домом без должного контроля. О возможных нарушениях еще в 2019 году сообщил один из работников. Во время обыска в 2023 году стражи порядка обнаружили взрывные материалы, которые оставались на объекте со времени проведения работ.
Уголовный суд Ниццы устанавливает ответственных за незаконные строительные работы и создание потенциальной опасности для людей. Защита застройщика настаивает на его невиновности: адвокат заявляет, что клиент якобы не принимал решения, связанные с проведением этих работ.
Как выглядит вилла
В начале 2016 года, в то время нардеп, Сергей Лещенко сообщил, что вилла Левочкина расположена по адресу бульвар Шарля де Голля (Boulevard du Général de Gaulle), дом 56, в городе Сен-Жан-Кап-Ферра. Имение удалось идентифицировать благодаря фотографиям его дочери Елены, которые она постила в Instagram еще в 2014 году.
Имение Левочкина расположен на пяти земельных участках, объединенных одним почтовым адресом. Недвижимость оформлена на датскую компанию Glorietta Investments I APS через цепочку подставных фирм с регистрацией в Дании и Люксембурге с использованием граждан Кипра в качестве номинальных директоров.
Кто живет рядом
Рядом с виллой Левочкина находится имение олигарха Дмитрия Фирташа. Это роскошное здание стоимостью 49 млн евро с садом, бассейном и теннисным кортом оформлено на компанию LM Holdings, которую официально контролирует Дмитрий Фирташ. Вилла Фирташа называется La Mauresque ("Мавританка"). Одним из предыдущих владельцев имения был писатель Сомерсет Моэм.
Добавим, что Сен-Жан-Кап-Ферра также слывет элитным "полуостровом миллиардеров". Раньше здесь жили и отдыхали король Бельгии Леопольд II, Чарли Чаплин, Эдит Пиаф, Роми Шнайдер, Элизабет Тейлор, Айседора Дункан и Жан Кокто. В разное время виллами владели или гостили Поль Аллен (Microsoft), семья Ферреро и композитор Эндрю Ллойд Уэббер.
У кого из звезд есть виллы на Лазурном берегу
Побережье Франции уже много лет привлекает голливудских звезд. Среди них Джордж Клуни, Клинт Иствуд, Джонни Депп и Шэрон Стоун.
Также певец Элтон Джон – владец виллы 1920-х годов в Ницце, а Боно из U2 – является владельцем "розовой виллы" в Эз-сюр-Мер. Дизайнер Пьер Карден владел известным футуристическим "Дворцом пузырей" (Palais Bulles).
Ранее "Телеграф" рассказывал, что бывшая супруга депутата Левочкина написала на него заявление в полицию. Она обвиняет его в домашнем насилии, терроре и слежке.