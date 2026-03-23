Живе по сусідству з голлівудськими зірками: як виглядає вілла Льовочкіна у Франції

Навколо маєтку нардепа згущаються хмари

У Франції суд розгляне справу проти компанії-забудовника вілли, одним з власників якої є народний депутат від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Сергій Льовочкін. Будівельні роботи проводились без дозволів до того ж незаконно використовувалась вибухівка.

Маєток в муніципалітеті Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурному узбережжі Франції, оцінюється у 40 мільйонів євро. Про це пише французьке видання Le Figaro.

Що відомо про справу

За даними слідства, під час будівництва на території Сен-Жан-Кап-Ферра роботи проводилися без дозволів: дерева вирубали незаконно, а для розширення підземного басейну використовували вибухівку.

Також повідомляється, що динаміт зберігався поруч із будинком без належного контролю. Про можливі порушення ще у 2019 році повідомив один із працівників. Під час обшуку у 2023 році правоохоронці виявили вибухові матеріали, які залишались на об’єкті з часу проведення робіт.

Наразі Кримінальний суд Ніцци встановлює відповідальних за незаконні будівельні роботи та створення потенційної небезпеки для людей. Захист забудовника наполягає на його невинуватості: адвокат заявляє, що клієнт нібито не ухвалював рішень, пов’язаних із проведенням цих робіт.

Як виглядає вілла

На початку 2016 року, в ті часи нардеп, Сергій Лещенко повідомив, що вілла Льовочкіна розташована за адресою бульвар Шарля де Голля (Boulevard du Général de Gaulle), будинок 56, в місті Сен-Жан-Кап-Ферра. Маєток вдалося ідентифікувати завдяки фотографіям його доньки Олени, які вона постила в Instagram ще 2014 року.

Вілла Сергія Льовочкіна в Сен-Жан-Кап-Ферра. Фото УП

Обійстя Льовочкіна розміщене на п'яти земельних ділянках, об'єднаних однією поштовою адресою. Нерухомість оформлено на данську компанію Glorietta Investments I APS через ланцюжок підставних фірм з реєстрацією в Данії та Люксембурзі з використанням громадян Кіпру як номінальних директорів.

Вілла Сергія Льовочкіна в Сен-Жан-Кап-Ферра з висоти. Фото УП

Хто живе поруч

Поряд з віллою Льовочкіна знаходиться маєток олігарха Дмитра Фірташа. Це розкішний будинок вартістю 49 млн євро з садом, басейном і тенісним кортом оформлений на компанію LM Holdings, яку офіційно контролює Дмитро Фірташ. Вілла Фірташа називається La Mauresque ("Мавританка"). Одним із попередніх власників маєтку був письменник Сомерсет Моем.

План розташування маєтків Льовочкіна та Фірташа. Фото УП

Додамо, що Сен-Жан-Кап-Ферра також має славу елітного "півострова мільярдерів". Раніше тут жили та відпочивали король Бельгії Леопольд II, Чарлі Чаплін, Едіт Піаф, Ромі Шнайдер, Елізабет Тейлор, Айседора Дункан та Жан Кокто. У різний час віллами володіли або гостювали Поль Аллен (Microsoft), родина Ферреро та композитор Ендрю Ллойд Веббер.

Раніше "Телеграф" розповідав, що колишня дружина депутата Льовочкіна написала на нього заяву в поліцію. Вона звинувачує його в домашньому насильстві, терорі та стеженні.