Может оказаться на улице с дочерью-инвалидом: как живет Маша Распутина, которая выросла в Украине и поддерживает войну

Артистка оказалась на грани выселения из дома

Маша Распутина — известная российская певица, которая имеет украинские корни, но поддерживает путинский режим. Она уже несколько лет судится за дом с бывшей женой своего мужа и может оказаться на улице вместе с дочерью-инвалидом.

Что стоит знать:

Распутина открыто поддерживает российскую агрессию, из-за чего ей запрещен въезд в Украину

Мать певицы была одесситкой, а юность будущей артистки прошла в Днепропетровской области

Сейчас артистка рискует потерять жилье в РФ из-за многомиллионных долгов и судов мужа

"Телеграф" рассказывает, как сейчас живет Маша Распутина и как она связана с Украиной.

Маша Распутина. Фото: https://news.ru/

Маша Распутина и ее украинские корни

Маша Распутина родилась в Сибири, где на тот момент жили ее родители. Однако ее мама, Лидия Георгиевна, была коренной одесситкой. А в 80-х семья переехала в Украину и поселилась в городке Терновка на Днепропетровщине. Именно там прошла юность будущей певицы перед тем, как она отправилась покорять Москву.

Маша Распутина в детстве. Фото: личный архив

Сама Распутина не раз признавалась в интервью для российских СМИ, что у нее очень глубокая связь с Украиной, так как там похоронена ее мама. Даже когда Маша стала звездой шоу-бизнеса, она тайно посещала Терновку и могилу матери. Кроме того, она признавалась, что у нее осталось много друзей в Киеве.

Маша Распутина в детстве с родителями. Фото: личный архив

Тем не менее, Распутина называет себя русским человеком и поддерживает действующую путинскую власть. По словам певицы, она не собирается никуда бежать из страны из-за действий Кремля.

А вот в Украину поехать она уже не может. В своих интервью она неоднократно критиковала украинскую власть и высказывалась в поддержку действий РФ. Из-за этого ей был запрещен въезд на территорию Украины.

Маша Распутина сейчас. Фото: https://news.ru/

Распутина может оказаться на улице

Уже несколько лет Маша Распутина судится за дом с бывшей женой своего мужа Виктора Захарова. Она с ним в отношениях более 25 лет и только в сентябре 2025 года они официально поженились.

Как пишет издание NEWS.ru, певица вложила в ремонт этого дома все средства от продажи собственной недвижимости. Однако теперь на него претендует экс-супруга Захарова.

Маша Распутина с мужем Виктором Захаровым и младшей дочерью. Фото: росСМИ

В 2023 году суд отказал женщине в разделе имущества, но позже решение отменили и взыскали с мужа Распутиной 70 млн рублей в пользу бывшей жены. Ситуация осложняется тем, что оба бывших супруга признаны банкротами и теперь оппонентка певицы претендует на жилье.

Вскоре Маша Распутина подала иск в Верховный суд РФ, пытаясь защитить свой дом, в котором также проживает ее старшая дочь Лидия, имеющая инвалидность второй группы. Артистка утверждает, что бывшая жена мужа никогда не работала и жила на его содержании, а выселение из этого дома станет настоящей трагедией для ее семьи.

