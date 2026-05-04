Есть ли украинцы среди больных новым вирусом: в МИД рассказали о ситуации на лайнере, все подробности

На борту принимаются строгие меры предосторожности и проводится медицинский мониторинг

На нидерландском круизном лайнере MV Hondius, где во время путешествия между Аргентиной и Кабо-Верде была зафиксирована вспышка хантавируса, есть пять граждан Украины среди членов экипажа. Пока свидетельств о неудовлетворительном состоянии их здоровья нет.

От тяжелого респираторного заболевания на судне уже умерли три пассажира, еще один человек находится в критическом состоянии. Как сообщили "Телеграфу" в МИД Украины, ситуация находится на особом контроле Дипломатической-консульской службы и посольства Украины в Нидерландах.

По информации украинских дипломатов, компания Oceanwide Expeditions, являющаяся оператором судна MV Hondius, подтвердила наличие 5 граждан Украины среди членов экипажа лайнера, на котором зафиксированы случаи заболевания хантавирусом. По имеющейся по состоянию на данный момент информации, свидетельств о неудовлетворительном состоянии их здоровья нет.

Согласно официальной информации от Oceanwide Expeditions находится у побережья Кабо-Верде. Принимаются строгие меры предосторожности, включая изоляцию, гигиенические протоколы и медицинский мониторинг. На борту находятся 149 человек, принадлежащих к гражданству 23 стран.

Круизный лайнер MV Hondius. Фото иллюстративное

"Oceanwide Expeditions тесно сотрудничает с местными и международными властями, включая ВОЗ, Министерство иностранных дел Нидерландов. В то же время проводится подготовка к следующим шагам. Все пассажиры были проинформированы и им оказывается поддержка. Посольство поддерживает контакты с представителем компании-оператора. Ситуация находится на особом контроле ДКС МИДа и посольства Украины в Нидерландах", — отметили в МИД.

