Не дайте себя обмануть. Две самые популярные схемы, как покупателей обворовывают на кассе

Стоимость товара, указанная на полке, может быть меньше той, которую пробьет кассир

На кассе в супермаркете покупателя могут обсчитать. Иногда это может произойти случайно, а иногда может быть уловкой со стороны магазина.

О том, какие недоразумения могут произойти при расчете за товар, рассказывает сайт Good Product. Есть не менее двух наиболее распространенных ситуаций.

Цена товара на полке и в чеке — разная

Хотя это может быть обычным недоразумением, часто магазины сознательно используют эту уловку. На полке указана привлекательная стоимость, покупатель берет товар, а на кассе его пробивают по уже другой, более высокой цене.

Однако такое может случаться случайно:

не успели обновить цены на полках

ценники на полке сместились

покупатель перепутал цену, посмотрев на стоимость другого товара

в программу на кассе не успели внести новые цены

Однако умышленно или случайно, покупателю приходится платить больше. Чтобы избежать этого, можно воспользоваться кассой самообслуживания – вы сразу видите, какая цена на каждый товар в вашей корзине.

Если ее нет, или по каким-то причинам пользование ею неудобно, следует сразу проверять чек. Так вы сможете выявить несоответствие в ценах и при необходимости отказаться от покупки.

Проверяйте чек сразу после оплаты

Товар пробит дважды

Зачастую это не обман, а техническая ошибка. Однако так или иначе, покупатель несет убытки. Защититься от такой ситуации опять же поможет проверка чека.

Если вы заметили переплату в магазине, обратитесь к администратору. Если же проблему обнаружили уже дома, стоит обратиться на горячую линию. По камере видеонаблюдения проверят, сколько действительно было куплено товара и взято оплаты.

