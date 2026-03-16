Ловушки в супермаркетах: как украинцев заставляют переплачивать за продукты

Такие действия являются прямым нарушением законодательства

В отечественных магазинах и супермаркетах покупатели часто сталкиваются с отказом кассиров принимать определенные купюры или монеты. Чаще это мотивируют "отсутствием остальных".

Отказ в приеме денег — это нарушение

Покупатель не должен беспокоиться о наличии разменных денег в кассе. Согласно правилам:

Работники торговли обязаны принимать банкноты и монеты любых находящихся в обращении номиналов. Обратите внимание, что недавно в Украине вышел из обращения целый ряд мелких купюр. С этой даты уже невозможно рассчитаться.

Именно кассир должен заблаговременно заботиться о том, чтобы в кассе было достаточно денег для выдачи сдачи.

Если вы слышите фразу "ищите мелкие" или "нет сдачи", знайте – это переложение обязанностей персонала на клиента. В таких случаях рекомендуется немедленно обращаться в администрацию заведения. Требование предоставить конкретную сумму или предложение пойти разменять деньги в другом месте неправомерно.

Манипуляции с ценниками и округлением

Кроме проблем с остальными, супермаркеты часто используют "мелкие махинации" с ценами, чтобы незаметно увеличить свою прибыль. Схема базируется на официальных правилах округления чека:

Если сумма оставшихся составляет менее 5 копеек, магазин вправе оставить ее себе. Если больше 5 копеек – магазин должен округлить сумму в пользу покупателя.

Маркетологи намеренно устанавливают цены на уровне 9,95, 9,97 или 9,99 грн. В результате при расчете наличными покупатель всегда платит ровно 10 грн. Хотя для одного человека потеря нескольких копеек кажется пустяком, в масштабах огромного потока клиентов торговая сеть получает значительные дополнительные доходы.

Как избежать лишних расходов

Самый простой способ не стать жертвой таких уловок — использовать безналичный расчет. При оплате банковской картой правила округления не применяются, и со счета снимается именно сумма, указанная на ценнике, до последней копейки.

