Де святити паску у 2026 році: карта храмів православної української церкви

Знайти найближчу церкву ПЦУ допоможе зручний додаток

Православна церква України ще у 2023 році запустила мобільний застосунок "Моя церква", який доступний для завантаження в App Store та Google Play. Завдяки йому користувачі можуть швидко знайти найближчі храми помісної української церкви.

Інтерактивна карта є особливо актуальною напередодні Великодня, коли до церкви щорічно йдуть навіть люди, які не роблять цього більше ніколи.

Потреба у створенні програми виникла після повномасштабного вторгнення Росії, коли багато вірян були змушені переїхати до інших регіонів. У біженців часто виникали запитання, як відшукати найближчий храм Православної церкви України.

У застосунку доступна карта, на якій позначені храми ПЦУ. Якщо увімкнути GPS, програма визначить відстань до кожного з них і допоможе знайти найближчий.

Розробники зазначали, що карта постійно оновлюється, адже чимало громад продовжують переходити з УПЦ (МП) до ПЦУ.

Карта храмів ПЦУ у застосунку "Моя церква"

У "Моїй церкві" користувачі можуть переглянути календар церковних свят та церковні новини. Також програма дає можливість скористатися молитовником та поставити запитання священнику через онлайн-чат.

Календар церковних свят у застосунку "Моя церква"

Церковні новини

Молитовник

Застосунок "Моя Церква" можна завантажити за посиланнями:

Google Play: bit.ly/3lqX7YP

App Store: apple.co/3hyL22F

Раніше "Телеграф" порівняв ціни на святковий декор для пасок в трьох відомих мережах. Серед товарів розглядалось три напрямки: глазур, посипка та декоративні прикраси на випічку.