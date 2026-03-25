Учится на первом курсе и помогает ВСУ. Где сейчас 17-летний сын Притулы и как выглядит (фото)

У сына волонтера есть интерес к современных технологиям

Бывший шоумен и известный волонтер Сергей Притула является многодетным отцом. От первого брака у него есть сын Дмитрий, которому сейчас 17 лет. Старший наследник остается в Украине и получает высшее образование.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит сын Сергей Притулы и что о нем известно.

Старший сын Сергея Притулы родился в 2008 году, когда волонтер был в браке с Юлией Андрейчук. Однако пара развелась и Дмитрий принял такое решение родителей с пониманием и впоследствии подружился со второй женой отца Катериной.

Притула в одном из интервью рассказывал, что из-за работы и постоянных гастролей многое пропустил из детства сына. Но мама убеждала всегда его в том, что у него самый лучший папа

Работа занимала гораздо больше времени. Я объяснял это тем, что ребенок подрастет и будет благодарен, потому что я ему организую всю инфраструктуру… Но детям пофиг, что ты думаешь о перспективе. Ребенок тебя хочет здесь и сейчас Сергей Притула

Известно, что в 2025 году Дмитрий Притула окончил обучение в частной гимназии "А+" в Киеве и параллельно продолжал учебу в школе за рубежом. И недавно в интервью "Суспільне Культура" волонтер признался, что сейчас его сын является студентом Национального технического университета "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского".

Также бывший телеведущий отметил, что после достижения 18-летия у Дмитрия есть мысли о милитарном направлении, но все будет зависеть только от его желания:

Он учится на первом курсе КПИ. Захочет ли он в дальнейшем совмещать это с выбором в милитарном направлении? У него есть подобное желание. Не вытягивайте из меня заранее определенные вещи, пока они не случились. Сергей Притула

Притула рассказал, что у его наследника есть интерес к современным технологиям и во время каникул он работал вместе с ним в Фонде. Дмитрий занимался прошивкой дронов:

Его драйвило осознание того, что благодаря его работе какой-то пилот будет в безопасности, так как его как оператора дрона анонимизируют – враг не будет знать, откуда запускается дрон волонтер

